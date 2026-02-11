Acusan en CTM padrón ‘a modo’ y amenazan con frenar elección del nuevo líder

CDMX.- A menos de dos semanas del 17 Congreso Nacional Ordinario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en el que se elegirá a su nuevo secretario general, dos aspirantes al cargo denunciaron irregularidades en el proceso, al señalar una convocatoria que, afirmaron, no se basa en los estatutos y un padrón “a modo” que no se había renovado en 22 años.

El grupo que respalda a los secretarios generales adjuntos Fernando Salgado y Alfonso Godínez —en contraste con Tereso Medina— también pidió que no exista “injerencia de cúpulas empresariales ni de partidos políticos”, al sostener que la central puede resolver sus asuntos de manera interna.

En la sede cetemista, solicitaron modificar la convocatoria publicada en diciembre, luego de que el actual dirigente, Carlos Aceves del Olmo, anunció que no buscará reelegirse y que se retirará por decisión propia, un hecho que, de acuerdo con lo expuesto, ocurre por primera vez en 90 años de historia de la organización.

En conferencia de prensa, Fernando Salgado afirmó que, conforme al artículo 21 de los estatutos, deben votar de manera libre, directa y secreta los mil 260 sindicatos de base afiliados a la CTM, y no sólo las 32 federaciones, como establece la convocatoria.

Acompañado por integrantes del Comité Nacional y dirigentes sindicales, Salgado llamó a que “prevalezca la unidad”, pero advirtió que, si la convocatoria no se ajusta a los estatutos, pedirán que se posponga el Congreso previsto para el 24 de febrero. “Se debe arreglar con los tiempos que sean necesarios”, sostuvo.

El aspirante insistió en la construcción de un padrón “confiable”, que incluya a los mil 260 sindicatos con toma de nota vigente y reglas claras para el proceso, en línea con lo que, dijo, instruyó Aceves del Olmo para una “transición ordenada y estatutaria”.

En el mismo encuentro, Juan Carlos Velasco, secretario de Acción Política de la CTM, coincidió en la posibilidad de aplazar el Congreso, al señalar que, a pocos días de su realización, la Secretaría de Organización —encabezada por Pedro Alberto Salazar— estaría elaborando “un padrón a modo”. Añadió que la dirigencia debe surgir del consenso de los sindicatos y que “una mayoría a modo” no equivale a una mayoría legitimada por la base.

Alfonso Godínez señaló que no se descarta en la contienda y afirmó que, por el momento, lo central es “arreglar la convocatoria”. En paralelo, Tereso Medina, también secretario general adjunto y aspirante a la dirigencia, difundió documentos de respaldo a su candidatura enviados a Ismael Flores, encargado de coordinar los trabajos del 17 Congreso Nacional. Con información de El Universal