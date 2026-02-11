Avanza en Senado aval a ingreso de marines de EU a México para tareas de adiestramiento

México
/ 11 febrero 2026
    El ingreso estaba previsto para antes, pero se interrumpió por la irrupción de EU para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. CUARTOSCURO

Serán 19 efectivos los que ingresen a territorio mexicano, donde estarán del 15 de febrero al 16 de abril

La Comisión de Marina del Senado avaló, con un mes de retraso, la entrada de 19 marinos de Estados Unidos para su adiestramiento en territorio mexicano.

Por unanimidad de 16 votos, los legisladores facultan a la Presidenta Claudia Sheinbaum para permitir el ingreso de los efectivos estadounidenses, que se vio aplazado tras la irrupción de Estados Unidos a Venezuela para detener al Presidente Nicolás Maduro.

“Se solicita el ingreso de tropas norteamericanas, 19 elementos, que conforman el equipo SEAL 2 de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Ingresarían el 15 de febrero de esta anualidad y se retirarían el 16 de abril en una aeronave tipo Hércules y el aterrizaje sería en el aeropuerto de Campeche”, leyó el secretario técnico de la comisión, Israel Alvarado Martínez.

En un principio, se había contemplado el ingreso de 29 elementos castrenses de Estados Unidos para recibir el adiestramiento “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales” en dos bases de Campeche.

Sin embargo, el aval en la Cámara alta, el único órgano facultado para autorizar la entrada y salida de tropas, se “atoró” en la Comisión de Marina desde enero pasado, cuando se canceló su reunión, así como el periodo extraordinario que se había propuesto para el aval del dictamen en el Pleno.

