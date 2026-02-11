Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)

    Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización. VANGUARDIA

Tras los hechos virales, se activaron protocolos para la revisión del lugar, lo que derivó en la clausura del Rooftop Bar 360, tras colocarse los respectivos sellos

“No puede hacer eso”: en medio de negativas, un hombre saltó con un paracaídas desde el piso 41 en donde se ubica el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara —uno de los edificios más altos de la ciudad— causando una inmediata conmoción entre el personal de las instalaciones y comensales.

A los pocos minutos, aterrizó en las inmediaciones de la Glorieta de los Caballos, mejor conocida como ‘Las Jícamas’. Hasta donde se ha difundido, el sujeto logró descender sin lesiones.

Como era de esperarse, el momento quedó filmado y compartido en redes sociales, donde alcanzó una increíble popularidad. Entre los comentarios que se han registrado, se observa que usuarios criticaron las acciones del hombre, mientras que otros las calificaron de entretenidas:

“¡Que padrísimo! Ojalá que lo agarren y le levanten cargos a todos por poner en riesgo la chamba y la seguridad de varios”; “Una ráfaga de viento que lo hiciera caer entre los autos o una falla de cálculo y pudo ocasionar una tragedia”; “Por más gente arriesgada. Dejen de dar lata y denle atención a los que de verdad debe ser prioridad. El chavo sabía lo que hacía”.

CLAUSURAN EL ROOFTOP BAR 360 DEL HOTEL RIU GUADALAJARA

Tras los hechos, se activaron protocolos para la revisión del lugar, lo que derivó en la clausura del Rooftop Bar 360, tras colocarse los respectivos sellos.

El Gobierno de Guadalajara informó que Protección Civil, Bomberos y la Policía municipal realizaron una inspección de seguridad, a través de la cual se detectaron irregularidades, “entre ellas la falta de aplicación de protocolos y medidas de seguridad”.

$!Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)

De acuerdo con el informe oficial, el lugar permanecerá cerrado hasta que se acrediten plenamente las condiciones para poder operar de forma segura.

“Este hecho no es un espectáculo: es una acción que puso en riesgo la vida de quien realizó el salto y de cientos de personas que transitan diariamente por la zona de La Estampida. Ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades. Desde el Gobierno de Guadalajara reiteramos el llamado a no realizar este tipo de conductas que ponen en peligro a todas y todos”.

$!Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)

Mientras tanto, usuarios piden la identificación y detención del sujeto.

