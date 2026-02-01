Adán Augusto, ‘pieza clave’ de la Cuarta Transformación

CDMX.- La trayectoria política de Adán Augusto López Hernández no sólo ayuda a entender por dentro a la autodenominada Cuarta Transformación y sus políticas de gobierno, también se entrelaza de fondo con la historia política de México y los cambios que ha tenido el poder federal en las últimas décadas.Con 25 años y recién llegado de Francia, Adán Augusto López recibió una propuesta del entonces senador del PRI, Salvador Neme Castillo, de incorporarse a su campaña para gobernador en Tabasco, pero rechazó la propuesta por trabajar en la notaría de su padre, Payambé López Falconi, quien simpatizaba con otro candidato: Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado, fueron abatidos en Colima

En 1988 no sólo se inició la ruta para la transición política en México, también fue el año que puso a Adán Augusto en el tablero político tabasqueño, pues en la Notaría 13 de Villahermosa ayudaría con la cantidad de trabajo que posteriormente contribuiría a catapultar el proyecto de López Obrador y del Frente Democrático Nacional en el estado.

Fue hasta 1992 cuando Adán Augusto aceptó un cargo en los gobiernos del PRI, una vez que López Obrador había perdido la elección de gobernador. Fue el gobernador sustituto de Salvador Neme, Manuel Gurría, quien lo colocó en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y luego —sólo tres meses después— le ofreció el cargo de subsecretario de Desarrollo Político.

TE PUEDE INTERESAR: Senado alista debate de 40 horas: Mesa Directiva dice que el dictamen está en ‘últimos ajustes’

Los nexos que lo llevaron a La Barredora

En esa subsecretaría, Adán Augusto López conoció a Jaime Lastra Bastar, quien fungía como director de Seguridad Pública en el gobierno de Manuel Gurría. Ambos desempeñaban su trabajo bajo la tutela del entonces secretario de gobierno, Enrique Priego Oropeza.

Desde esos años, la mano derecha de Lastra Bastar para la seguridad en Tabasco era Hernán Bermúdez Requena, quien en 2025 saltó a la agenda nacional por ser el líder del grupo criminal La Barredora al mismo tiempo que fungía como secretario de Seguridad Pública de ese estado, en el gobierno que Adán Augusto López encabezó en 2019.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a tres hombres a 12 años y 3 meses por armas y cartuchos de uso exclusivo

Poco antes de concluir el gobierno de Manuel Gurría, tanto Adán Augusto como Lastra Bastar recibieron una notaría cada quien, con las cuales organizaron negocios millonarios en Tabasco, que más tarde también serían relacionados a las actividades fraudulentas de los hermanos Bermúdez Requena, así como otros empresarios.

Para el año 2000, Adán Augusto ya formaba parte de las filas del PRI y fue coordinador de campaña del entonces candidato a gobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz. Por múltiples irregularidades encontradas por las autoridades electorales, esa fue la primera elección anulada en México por el Tribunal Electoral federal.

Para los últimos días de diciembre de ese mismo año, el entonces gobernador saliente, Roberto Madrazo, barajeó los nombres de Adán Augusto López y Enrique Priego como gobernador interino, finalmente decantándose por el segundo y sumiendo a López Hernández en una disputa al interior del PRI, entre él como líder local y los liderazgos nacionales que apoyaban la decisión de Madrazo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder

Aunque López Hernández dejó la dirigencia del PRI en Tabasco, fue hasta 2003 que renunció a las filas del tricolor y comenzó una nueva ruta como legislador local del PRD, en 2007. Desde ahí saltó a la Cámara de Diputados y al Senado. Fue hasta la elección de 2015 que se sumó a las filas de Morena.

De corcholata a la coordinación del Senado

En 2016, Adán Augusto asumió la dirigencia de Morena en Tabasco, y para 2018 fue el encargado de formular la campaña de López Obrador a la Presidencia de la República, así como la propia para asumir como gobernador de Tabasco en 2019, cargo que ganó, pero no le hubiera sido posible obtenerlo de haber sido antes gobernador interino.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mala decisión’: Noroña califica renuncia de Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado

López Hernández fue llamado por el entonces presidente López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación (Segob), en 2021, en sustitución de la senadora Olga Sánchez Cordero. Para ese momento, Hernán Bermúdez ya tenía un año como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Jaime Lastra era fiscal estatal y Enrique Priego presidente del Tribunal Superior de Justicia: todos los centros de poder en el mismo equipo político.

Durante su gestión al frente de Segob, en 2023, Adán Augusto fue considerado por López Obrador como una corcholata para ser el posible candidato de Morena a la Presidencia en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan a reo muerto y frenan visitas en Culiacán; Fiscalía realiza peritajes en el módulo 17

Ese periodo estuvo marcado por diversos escándalos, como la falta de escucha que dio a la oposición desde Gobernación, hasta algunos gastos excesivos para publicitar su imagen rumbo a la contienda interna del partido. Además, se dio a conocer su cercanía con la hoy senadora Andrea Chávez, con quien supuestamente abordó un avión del Ejército para un traslado privado y romántico.

Después de quedar como tercero en la contienda para la candidatura de Morena, fue nombrado “coordinador político” de la campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Además, fue candidato por un escaño en el Senado, donde hasta ayer se desempeñó como coordinador.