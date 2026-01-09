Adiós a las emergencias oficiales: Sheinbaum cambia la ruta tras el sismo en Guerrero

ACAPULCO, GRRO.- Tras el sismo registrado el pasado 2 de enero y las afectaciones reportadas en distintos municipios de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno ya no recurre a las declaratorias de emergencia ante fenómenos naturales, al afirmar que existe un esquema legal y operativo que permite atender de manera inmediata a las entidades afectadas.

“Ya no hacemos estas declaraciones de emergencia necesariamente, porque tenemos un esquema en la ley, en los reglamentos y en los protocolos de atención frente a emergencias”, afirmó la Mandataria al explicar la estrategia actual de respuesta ante desastres.

Sheinbaum recordó que, en el pasado, las declaratorias estaban ligadas al extinto Fonden, cuyos apoyos —señaló— podían tardar meses en llegar y estuvieron marcados por prácticas de corrupción, lo que limitaba la atención oportuna a la población damnificada.

Subrayó que la ausencia de una declaratoria formal no impide la intervención del gobierno federal ni el respaldo a las autoridades estatales, ya que las Fuerzas Armadas activan de inmediato los planes DN-III-E y Marina, además de canalizar apoyos directos a los gobiernos locales y a las comunidades afectadas.

“Ya no es necesario para que los estados reciban el apoyo y trabajen de manera inmediata. En este caso, como en todos, vamos a apoyar siempre a los estados”, sostuvo la Presidenta.

En el caso específico de Guerrero, explicó que el respaldo federal se ha enfocado en las evaluaciones realizadas por Protección Civil para identificar viviendas con riesgo de colapso, así como en la entrega de apoyos materiales y atención directa a las familias que resultaron afectadas por el movimiento telúrico.

Indicó que el gobierno federal mantiene coordinación permanente con la gobernadora Evelyn Salgado, la Secretaría de Bienestar y la Coordinación Nacional de Protección Civil para atender las necesidades detectadas tras el sismo.

En otro tema, Sheinbaum destacó los avances en materia de seguridad en la entidad, al señalar que en diciembre de 2025 Guerrero registró su nivel más bajo de homicidios en más de una década, además de mejorar su posición a nivel nacional en incidencia de violencia. Con información de El Universal