Expertos ven ‘prácticamente nulo’ el crecimiento del PIB en México 2025

El Banco de México (Banxico) estimó que la actividad económica habría sufrido otro período de debilidad en el cuarto trimestre de 2025. Con ello, el país habría crecido apenas un 0.3 por ciento en todo el año, por lo que el crecimiento económico quedará muy por debajo del promedio anual del 1.8 por ciento registrado entre 2000 y 2019.

"En el tercer trimestre de 2025, el PIB se contrajo 0.29 por ciento en relación con el trimestre anterior. Si bien la información sobre el cuarto trimestre de 2025 es limitada, se anticipa que la actividad económica se haya mantenido débil", indicó Banxico en la minuta de su última decisión de política monetaria.

El documento, publicado este jueves y correspondiente a la sesión del pasado 17 de diciembre, expuso que uno de los integrantes de la Junta de Gobierno destacó que México pasó de una expansión anual de 3.1 por ciento en 2023 a un crecimiento anual de 1.4 por ciento en 2024. El resultado de 2025 quedaría “visiblemente por debajo” del promedio transcurrido en este siglo antes de la pandemia de Covid-19.

"Agregó que para 2025 se prevé que la economía crezca solo 0.3 por ciento a tasa anual. Sostuvo que, con ello, el desempeño de la actividad económica se ubicaría visiblemente por debajo del crecimiento anual de 1.8 por ciento en promedio entre 2000 y 2019", documentó la minuta.

Otro integrante de la Junta externó que, al comparar los datos del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de los primeros nueve meses de 2025 contra el mismo periodo del año anterior, el crecimiento que arroja es “prácticamente nulo”.

El banco central destacó que, si bien en el periodo de julio a septiembre de 2025 el consumo privado siguió expandiéndose, registró una pérdida de dinamismo. Por su parte, la Inversión Fija Bruta también siguió descendiendo.

“El gasto en construcción acentuó su tendencia negativa, al tiempo que el rubro de inversión en maquinaria y equipo siguió sin mostrar señales claras de recuperación”, expuso Banxico en la minuta.

"Respecto de la demanda agregada, la mayoría notó que la inversión mantuvo su tendencia a la baja y mostró debilidad en todos sus componentes. Uno afirmó que lo anterior fue resultado de la reducción tanto en la inversión privada como en la pública. Otro detalló que la debilidad se dio especialmente en la construcción, toda vez que aquella en maquinaria y equipo parece haberse estabilizado", agrega el documento.

La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), también publicada este 8 de enero, arrojó que la estimación del crecimiento real del PIB para 2025 se redujo a 0.35 por ciento, mientras que la estimación para 2026 se mantuvo en 1.3 por ciento.