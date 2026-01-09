Matan a reportero en Veracruz; Segob advierte que no habrá impunidad

ACAPULCO, GRRO.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lamentó el asesinato del reportero de nota roja Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica, Veracruz, y señaló que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes 9 de enero en Acapulco, la funcionaria federal informó que el periodista contaba con medidas de protección por su labor, las cuales posteriormente decidió abandonar.

Rodríguez precisó que en 2024 Carlos Castro había sido incorporado al mecanismo estatal de protección a periodistas, sin embargo, dejó de hacer uso de dichas medidas, situación que fue confirmada en el marco de las indagatorias.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que existe comunicación permanente tanto con la Segob como con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para dar seguimiento al caso.

“Vamos a coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia del Estado, que es quien lleva la investigación, para dar con los responsables”, señaló García Harfuch al referirse a la coordinación con la Fiscalía de Veracruz.

La titular de Gobernación añadió que las autoridades mantienen contacto con la familia del periodista y con sus compañeros de gremio, con el objetivo de garantizar que el crimen no quede impune.

“Estaremos pendientes para la atención de este caso lamentable”, expresó Rodríguez, al reiterar el compromiso del gobierno federal con la protección de periodistas y la procuración de justicia. Con información de El Universal