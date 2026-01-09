Matan a reportero en Veracruz; Segob advierte que no habrá impunidad

Noticias
/ 9 enero 2026
    Matan a reportero en Veracruz; Segob advierte que no habrá impunidad
    La titular de Gobernación informó que las autoridades mantienen contacto con la familia del periodista. /FOTO: CUARTOSCURO

El gobierno federal fijó postura ante el homicidio de un comunicador en Veracruz y confirmó coordinación con autoridades estatales para esclarecer el caso

ACAPULCO, GRRO.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lamentó el asesinato del reportero de nota roja Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica, Veracruz, y señaló que ya se realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes 9 de enero en Acapulco, la funcionaria federal informó que el periodista contaba con medidas de protección por su labor, las cuales posteriormente decidió abandonar.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa Morena eliminación de fuero a Diputados Federales en México

Rodríguez precisó que en 2024 Carlos Castro había sido incorporado al mecanismo estatal de protección a periodistas, sin embargo, dejó de hacer uso de dichas medidas, situación que fue confirmada en el marco de las indagatorias.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que existe comunicación permanente tanto con la Segob como con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para dar seguimiento al caso.

TE PUEDE INTERESAR: Expertos ven ‘prácticamente nulo’ el crecimiento del PIB en México 2025

“Vamos a coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia del Estado, que es quien lleva la investigación, para dar con los responsables”, señaló García Harfuch al referirse a la coordinación con la Fiscalía de Veracruz.

La titular de Gobernación añadió que las autoridades mantienen contacto con la familia del periodista y con sus compañeros de gremio, con el objetivo de garantizar que el crimen no quede impune.

“Estaremos pendientes para la atención de este caso lamentable”, expresó Rodríguez, al reiterar el compromiso del gobierno federal con la protección de periodistas y la procuración de justicia. Con información de El Universal

Temas


Periodistas Asesinados

Localizaciones


Acapulco

Personajes


Rosa Icela Rodríguez

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
El hombre fue sentenciado a más de 51 años de prisión por haber dado muerte a su pareja sentimental, en Nuevo León

Le dan 51 años de prisión por el feminicidio de su pareja sentimental, en Nuevo León
La CURP Biométrica se consolida en 2026 como un paso clave hacia la identidad digital en México. Este documento integra huellas dactilares, escaneo de iris y fotografía facial, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el robo de identidad.

¿CURP Biométrica en 2026?... Estos son todos los MÓDULOS en donde podrás hacer el trámite
La Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha llegado a considerar como un documento indispensable para las personas mayores de 60 años.

INAPAM: Conoce los requisitos para un trámite exitoso de la tarjeta de adultos mayores en 2026
Desde enero de 2026, todas las líneas móviles en México deben estar registradas y vinculadas a una persona identificada. La medida también aplica a celulares usados por niñas, niños y adolescentes.

Registro de celulares en México 2026... ¿qué pasa si la línea es de un menor de edad?
Apuesta. El cantante regresará a los escenarios con The Romantic Tour, su primera gira global en varios años.

¡Nueva era! Bruno Mars confirma gira global para presentar nuevo álbum
Chivas y Cruz Azul comienzan el Clausura 2026 con pruebas inmediatas: el Rebaño recibe a Pachuca en el Akron y La Máquina visita a León en el Nou Camp.

Clausura 2026: Chivas y Cruz Azul debutan con duelos exigentes ante Pachuca y León