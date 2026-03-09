Admite Monreal que no convencerá a PT y Verde; anticipa voto en contra de aliados en reforma electoral

    Admite Monreal que no convencerá a PT y Verde; anticipa voto en contra de aliados en reforma electoral
    El senador señaló que la bancada de Morena respaldará la iniciativa presidencial. ESPECIAL
Anticipa que PT y Verde mantendrán su postura en contra en lo particular, pese a reuniones previas

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reiteró que no tiene expectativas de convencer al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para que voten a favor de la reforma electoral que se prevé subir al pleno esta misma semana.

Entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, señaló que la bancada de Morena respaldará la iniciativa presidencial, pero respetará que sus aliados voten en contra, como han adelantado públicamente.

“Nosotros los vamos a respetar, no tiene ningún problema aceptar que ellos anticiparon su voto, tanto el PT como el Verde anticiparon el voto de esta reforma en lo particular. Así es que ya no causa ninguna sorpresa si es mañana, si es pasado, si es la semana que entra, si es en 20 días, el PT y el Verde ya adelantaron su voto y veo difícil que cambien su opinión”, expresó.

Monreal afirmó que ha sostenido reuniones con liderazgos de ambos partidos dentro del Congreso, aunque consideró que no es sencillo que modifiquen su postura frente al proyecto.

“¿Tiene esperanza de convencerlos?”, se le preguntó. “No, porque ellos ya tomaron su decisión y la han hecho pública, además”, respondió, al señalar que su posicionamiento se conoce desde semanas atrás.

El líder parlamentario añadió que, al haberse expresado de manera anticipada, no puede hablarse de engaños o sorpresas sobre el sentido del voto que PT y PVEM asumirán cuando el tema llegue a discusión.

Indicó que ambos partidos fijaron su postura desde hace alrededor de dos semanas respecto del documento legislativo presentado por la presidenta de la República, por lo que, dijo, lo previsible es que sostengan esa determinación.

