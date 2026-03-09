Sube a 887 la evacuación de mexicanos en Medio Oriente; SRE mueve operación en Irán a Azerbaiyán
Sin reportes de mexicanos lesionados, la SRE reforzó alertas consulares y ajustó operaciones en Irán por razones de seguridad
CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en medio del conflicto en Medio Oriente, han sido evacuadas 887 personas mexicanas que se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.
En un comunicado, la Cancillería señaló que hasta el momento no se tienen reportes de connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física y reiteró la recomendación de no viajar a la región mientras persistan las condiciones de riesgo.
Adicionalmente, explicó que, dadas las condiciones que prevalecen en Irán, la Embajada de México en ese país operará a partir de hoy desde Azerbaiyán, con el apoyo de la representación mexicana en Bakú, a fin de mantener la atención consular.
La SRE añadió que el resto de las embajadas mexicanas en la región continúan en alerta permanente, en contacto con autoridades locales y con la comunidad mexicana para ofrecer la asistencia requerida, principalmente a quienes buscan salir por rutas terrestres consideradas más seguras.
También detalló que, con base en las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación gradual de un mayor número de vuelos comerciales.
Sin embargo, advirtió que algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que recomendó consultar directamente con aerolíneas y agencias de viajes a quienes cuenten con reservaciones.
Para solicitar asistencia o protección consular, recordó los contactos: Embajada en Irán (atención desde Azerbaiyán) 00 994 50 228 8636; Embajada en Israel 054-316-6717; Embajada en Jordania 0778 00 0494; Embajada en Qatar 3363 4450; Embajada en Arabia Saudita +966557539374; Embajada en Kuwait +965 9401 6333; Embajada en Emiratos Árabes Unidos 504 54 0273; Embajada en Líbano 03 044 598; y la Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095.