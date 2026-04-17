Adultos mayores, los más expuestos a fraudes en operaciones inmobiliarias

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/ 17 abril 2026
    Adultos mayores, los más expuestos a fraudes en operaciones inmobiliarias
    Señalan que uno de los fraudes más frecuentes la falsificación de escrituras o firmas. ESPECIAL
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Advierten que las operaciones de compraventa, renta y regularización concentran riesgos para personas mayores

CDMX.- Kallify, empresa tecnológica enfocada en asuntos legales, advirtió que los adultos mayores son el grupo más expuesto a riesgos en operaciones de compraventa, renta o regularización de inmuebles, por factores asociados a la complejidad de los procesos y a la intervención de terceros.

Diana Sandoval, directora general de la firma, señaló que “la confianza en terceros, poca o nula experiencia en procesos digitales, procesos legales complejos y, en algunos casos, falta de acompañamiento puede abrir la puerta a engaños que terminan en pérdidas severas”.

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La empresa identificó como uno de los fraudes más frecuentes la falsificación de escrituras o firmas, mediante alteración de documentos o inducción para que la persona firme papeles cuyo alcance desconoce, lo que puede derivar en contratos de compraventa, cesiones o arrendamientos fraudulentos.

Otro riesgo, indicó, son los enganches por inmuebles inexistentes, cuando supuestas inmobiliarias, desarrolladores o intermediarios solicitan anticipos o apartados por propiedades que no existen, no están disponibles o no pertenecen a quien las ofrece.

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También mencionó la venta de propiedades ajenas, en la que se intenta concretar una operación sin ser propietario del inmueble, aprovechando que no se revisó la situación registral del bien o la identidad real del titular.

Añadió que parte de los casos involucran manipulación o abuso por personas cercanas, como familiares o vecinos, que intervienen en decisiones patrimoniales o en documentos para obtener control sobre los bienes, así como fraudes digitales y telefónicos mediante llamadas, mensajes o publicaciones con ofertas que apelan a la urgencia.

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Sandoval recomendó revisar el estado jurídico de la propiedad mediante una dictaminación con un notario para evaluar la situación documental y registral antes de cualquier operación, incluida la existencia de procesos sucesorios pendientes o antecedentes que deban aclararse antes de vender o rentar.

También sugirió recurrir a servicios de alerta inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad, que permiten recibir avisos ante intentos de movimientos sobre el inmueble, como compraventa, embargo o hipoteca.

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