Adultos mayores, los más expuestos a fraudes en operaciones inmobiliarias

CDMX.- Kallify, empresa tecnológica enfocada en asuntos legales, advirtió que los adultos mayores son el grupo más expuesto a riesgos en operaciones de compraventa, renta o regularización de inmuebles, por factores asociados a la complejidad de los procesos y a la intervención de terceros. Diana Sandoval, directora general de la firma, señaló que “la confianza en terceros, poca o nula experiencia en procesos digitales, procesos legales complejos y, en algunos casos, falta de acompañamiento puede abrir la puerta a engaños que terminan en pérdidas severas”.

La empresa identificó como uno de los fraudes más frecuentes la falsificación de escrituras o firmas, mediante alteración de documentos o inducción para que la persona firme papeles cuyo alcance desconoce, lo que puede derivar en contratos de compraventa, cesiones o arrendamientos fraudulentos. Otro riesgo, indicó, son los enganches por inmuebles inexistentes, cuando supuestas inmobiliarias, desarrolladores o intermediarios solicitan anticipos o apartados por propiedades que no existen, no están disponibles o no pertenecen a quien las ofrece.

También mencionó la venta de propiedades ajenas, en la que se intenta concretar una operación sin ser propietario del inmueble, aprovechando que no se revisó la situación registral del bien o la identidad real del titular. Añadió que parte de los casos involucran manipulación o abuso por personas cercanas, como familiares o vecinos, que intervienen en decisiones patrimoniales o en documentos para obtener control sobre los bienes, así como fraudes digitales y telefónicos mediante llamadas, mensajes o publicaciones con ofertas que apelan a la urgencia.

Sandoval recomendó revisar el estado jurídico de la propiedad mediante una dictaminación con un notario para evaluar la situación documental y registral antes de cualquier operación, incluida la existencia de procesos sucesorios pendientes o antecedentes que deban aclararse antes de vender o rentar. También sugirió recurrir a servicios de alerta inmobiliaria del Registro Público de la Propiedad, que permiten recibir avisos ante intentos de movimientos sobre el inmueble, como compraventa, embargo o hipoteca.

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