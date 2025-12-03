Agricultores bloquean puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez por Ley de Aguas

Noticias
/ 3 diciembre 2025
    Agricultores bloquean puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez por Ley de Aguas
    Agricultores sostienen que sus acciones buscan evitar un daño mayor al campo chihuahuense. /FOTO: ESPECIAL

Productores del noroeste de Chihuahua retomaron los cierres en cruces internacionales para presionar al Congreso ante la discusión de la nueva legislación hídrica

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- De nueva cuenta, agricultores de la región noroeste del estado de Chihuahua realizaron bloqueos en los puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez, como medida de presión ante la votación de la Ley Nacional de Aguas en el Congreso de la Unión.

La movilización tiene como objetivo influir en las decisiones de senadores y diputados federales, luego de que este día se sometiera a votación la nueva legislación en materia hídrica, la cual —aseguran— impacta directamente a los productores de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Caen 74 mil litros de ‘huachicol’: Sedena asegura gasolina robada en dos estados

Ariel Reich, agricultor del municipio de Galeana, Chihuahua, explicó que durante el martes observaron avances en las negociaciones entre legisladores y la comisión de productores que se encuentra en la Ciudad de México; sin embargo, dijo, este miércoles constataron que los acuerdos no progresaron de manera favorable.

En ese sentido, señaló que el bloqueo continuará durante el transcurso del día y de manera indefinida, hasta que se logre una negociación que garantice condiciones justas para los agricultores, ya que, advirtieron, la ley en discusión afecta directamente su patrimonio y sus tierras.

TE PUEDE INTERESAR: Tres décadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebrados en billete conmemorativo de Lotería Nacional

Los cierres se mantienen en los puentes internacionales Córdova–Américas, Zaragoza y Jerónimo–Santa Teresa, en sus respectivas áreas de carga, lo que ha generado afectaciones en el flujo comercial entre México y Estados Unidos.

Los manifestantes aseguraron que no se retirarán del lugar, pese al malestar de los transportistas y empresarios, quienes permanecen varados a la espera de poder cruzar la mercancía hacia territorio estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR: Defiende México asilo político ante la OEA

Durante un recorrido realizado en la zona de carga del Puente Internacional Córdova–Américas, se observaron decenas de tráileres detenidos, en su mayoría con mercancía de empresas maquiladoras que aún no puede ser enviada al mercado estadounidense.

Transportistas señalaron que los retrasos generan pérdidas económicas para el sector logístico y productivo, mientras que los agricultores sostienen que sus acciones buscan evitar un daño mayor al campo chihuahuense.

Hasta el cierre de esta edición, los bloqueos continuaban activos sin que se reportara un acercamiento formal entre autoridades federales y los manifestantes. Con información de El Universal

Temas


protestas

Localizaciones


Ciudad Juárez

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal