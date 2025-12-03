Agricultores bloquean puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez por Ley de Aguas

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- De nueva cuenta, agricultores de la región noroeste del estado de Chihuahua realizaron bloqueos en los puentes internacionales de carga en Ciudad Juárez, como medida de presión ante la votación de la Ley Nacional de Aguas en el Congreso de la Unión.

La movilización tiene como objetivo influir en las decisiones de senadores y diputados federales, luego de que este día se sometiera a votación la nueva legislación en materia hídrica, la cual —aseguran— impacta directamente a los productores de la región.

Ariel Reich, agricultor del municipio de Galeana, Chihuahua, explicó que durante el martes observaron avances en las negociaciones entre legisladores y la comisión de productores que se encuentra en la Ciudad de México; sin embargo, dijo, este miércoles constataron que los acuerdos no progresaron de manera favorable.

En ese sentido, señaló que el bloqueo continuará durante el transcurso del día y de manera indefinida, hasta que se logre una negociación que garantice condiciones justas para los agricultores, ya que, advirtieron, la ley en discusión afecta directamente su patrimonio y sus tierras.

Los cierres se mantienen en los puentes internacionales Córdova–Américas, Zaragoza y Jerónimo–Santa Teresa, en sus respectivas áreas de carga, lo que ha generado afectaciones en el flujo comercial entre México y Estados Unidos.

Los manifestantes aseguraron que no se retirarán del lugar, pese al malestar de los transportistas y empresarios, quienes permanecen varados a la espera de poder cruzar la mercancía hacia territorio estadounidense.

Durante un recorrido realizado en la zona de carga del Puente Internacional Córdova–Américas, se observaron decenas de tráileres detenidos, en su mayoría con mercancía de empresas maquiladoras que aún no puede ser enviada al mercado estadounidense.

Transportistas señalaron que los retrasos generan pérdidas económicas para el sector logístico y productivo, mientras que los agricultores sostienen que sus acciones buscan evitar un daño mayor al campo chihuahuense.

Hasta el cierre de esta edición, los bloqueos continuaban activos sin que se reportara un acercamiento formal entre autoridades federales y los manifestantes. Con información de El Universal