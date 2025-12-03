Defiende México asilo político ante la OEA

El Gobierno de México defendió el derecho de asilo político en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), luego de que Perú solicitara revisar esa figura e introducir cambios en su aplicación.

La discusión realizada en Washington, en la sede del organismo multilateral, se dio luego del rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países porque México concedió asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra del ex Presidente Pedro Castillo, quien está encarcelado por intentar un Golpe de Estado en 2022.

“La figura del asilo no responde a la relación bilateral entre un Estado territorial y un Estado asilante, como lo expresó la delegación de Argentina en la sesión extraordinaria de este Consejo Permanente celebrada el 11 de diciembre de 2024.

“Se trata de un compromiso colectivo del sistema interamericano con la dignidad humana y los derechos fundamentales. La comunidad internacional se ha sumado a esta sólida práctica regional, como lo reconoció la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1967: el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso entre naciones”, expuso Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la OEA.

La discusión tuvo lugar porque Perú propuso revisar la Convención de Caracas, adoptada en 1954, que prevé la figura del asilo político, para introducir cambios en el sentido que el Estado asilante considere la información que provee el Estado Territorial al momento de conceder o no la protección solicitada.

“El asilo no debe concederse a personas que hayan sido condenadas o sobre las que existan serios indicios de haber cometido delitos graves, como los contemplados en instrumentos internacionales y regionales sobre terrorismo y corrupción”, planteó el Canciller peruano Hugo de Zela.

Chávez, sobre quien pesa una orden de captura por presuntamente haber participado en el intento de Golpe de Estado orquestado por Castillo, está refugiada en la Embajada de México en Lima desde el pasado 2 de noviembre.

El Gobierno mexicano pidió a la administración del Presidente José Jerí un salvoconducto para sacarla del país, que no ha sido concedido.

Baños argumentó que la OEA no era el foro adecuado para buscar reformar la Convención de Caracas, pues no todos los estados miembros están adheridos a ese documento ni están representados todos las naciones firmante de dicha convención.

Además, sostuvo que no se puede intentar modificar un estatuto internacional por un caso particular en el que un Estado pretende sustraerse de la obligación a la que se comprometió como firmante de la Convención.

“El Consejo Permanente es, sin duda, un foro político con proyección jurídica. Sin embargo, no puede asumir la función de órgano revisor de un Tratado internacional, y menos aún, de un instrumento cuyo propio contenido no le atribuye tal facultad, y cuya membresía no coincide con la de esta Organización”, explicó.

“Además, teniendo en cuenta que la Convención de Caracas es omisa sobre un posible procedimiento de enmiendas, dicho proceso, en todo caso, debiera realizarse conforme a lo dispuesto por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Cualquier acción en contrario atentaría contra el derecho de los tratados, la Convención de Caracas y la certeza jurídica interamericana”.