Alcaldesa acusa falta de Derechos Humanos y critica manejo de detenidos por la marcha Z

CDMX.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que el Juzgado Cívico de la demarcación registró 122 detenciones relacionadas con el uso de armas o sustancias peligrosas durante la marcha convocada por la denominada Generación Z, realizada el sábado pasado en el Centro Histórico.

En conferencia de prensa, detalló que, además de esas detenciones administrativas, el Ministerio Público inició 16 carpetas por diversos delitos. De los presentados, un menor de edad fue liberado este lunes, mientras que los otros 15 detenidos fueron trasladados a un reclusorio para continuar con su proceso legal. Siete hombres fueron imputados por lesiones y ocho personas -seis hombres y dos mujeres- por tentativa de homicidio.

La alcaldesa precisó que, pese a las cifras, únicamente existen dos carpetas de investigación en curso dentro de la demarcación. Recordó que la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) reportó un saldo diferente: 18 adultos y un adolescente detenidos, tres de ellos acusados de tentativa de homicidio, cinco por resistencia de particulares, dos por lesiones y robo, así como ocho más por lesiones.

Rojo de la Vega señaló que las detenciones se realizaron en un contexto de múltiples irregularidades, entre ellas la ausencia de personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México durante las presentaciones de los detenidos. “No vemos a Derechos Humanos acompañando a las familias, ni un solo pronunciamiento, ni local ni federal. Tal vez estén ocupados”, criticó.

La edil comentó que, durante la mesa de seguridad sostenida entre autoridades de la demarcación y el gobierno capitalino, la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, no estuvo presente. En su representación acudió otra funcionaria que, afirmó, permaneció solo cinco minutos. “Nunca nos había pasado algo así; quizá tenía cosas que hacer”, dijo.

La alcaldesa insistió en que su gobierno ha dado seguimiento puntual a todos los casos y aseguró que continuará demandando claridad en torno a las detenciones y el respeto al debido proceso. Pidió a las autoridades capitalinas que se garantice información oportuna a las familias y que se atiendan las denuncias por presuntas irregularidades.

Rojo de la Vega concluyó señalando que la ciudadanía espera transparencia y coordinación entre niveles de gobierno ante hechos de esta magnitud, y reiteró su disposición para colaborar en las investigaciones sobre los disturbios derivados de la marcha. Con información de El Universal