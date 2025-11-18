Prohíben corridos tumbados y reguetón en desfile por la Revolución Mexicana

Noticias
/ 18 noviembre 2025
    Prohíben corridos tumbados y reguetón en desfile por la Revolución Mexicana
    Para los organizadores del evento en Madero, la prioridad es mantener el respeto al contexto histórico y la solemnidad del 20 de noviembre. /FOTO: ESPECIAL

La Dirección de Educación de Ciudad Madero, Tamaulipas emitió lineamientos para el desfile que excluyen estos géneros, buscando preservar el carácter formativo del acto

CIUDAD MADERO, TAMPS.- La Dirección de Educación del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, prohibió la interpretación y reproducción de corridos tumbados y reguetón durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

La titular del área, Nélida Ovalle Bautista, explicó que los contingentes escolares, asociaciones civiles y agrupaciones participantes recibieron indicaciones para evitar géneros musicales considerados “inapropiados” para una ceremonia de carácter cívico, con el propósito de conservar el tono formativo y respetuoso del evento.

TE PUEDE INTERESAR: Productores de Chihuahua irrumpen con tractores en el Centro: rechazan Ley de Aguas de Sheinbaum

Para esta edición del desfile se espera la participación de aproximadamente 5 mil 500 personas agrupadas en unas 50 brigadas representativas, lo que implica un recorrido de tres a cuatro horas por avenidas centrales de la ciudad.

En cuanto a la logística y seguridad, se anunció que se instalará un Centro de Control y Mando junto a la Presidencia Municipal que integrará a Protección Civil, Guardia Estatal, Tránsito y personal del sector educativo, con la finalidad de atender cualquier eventualidad durante el evento.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a ‘El Pillica’ en su casa en Villa Comoapan; fue reconocido líder social de San Andrés Tuxtla

Las restricciones a la música -que también incluyeron veda para otros géneros que pudieran distraer o restar solemnidad al desfile- se suman a una tendencia creciente en diferentes estados y municipios, que buscan regular géneros vinculados a la violencia o a la cultura urbana interpretada como disonante en actos cívicos.

La medida ha generado debate entre autoridades educativas, organizadores del desfile y algunos sectores culturales que consideran que limitar el tipo de música puede generar escasos espacios de expresión juvenil; sin embargo, para los organizadores del evento en Madero, la prioridad es mantener el respeto al contexto histórico y la solemnidad del 20 de noviembre.

El gobierno municipal del sur de Tamaulipas permanecerá atento al cumplimiento de las directrices y a la coordinación con los contingentes escolares, que ya fueron informados con antelación sobre los criterios para su participación. Los organizadores hicieron un llamado a la comunidad para que participe con civismo y dignidad en el acto conmemorativo. Con información de Milenio

Temas


Revolución Mexicana
Desfiles

Localizaciones


Tamaulipas

Organizaciones


SEP

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’