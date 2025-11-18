Prohíben corridos tumbados y reguetón en desfile por la Revolución Mexicana

CIUDAD MADERO, TAMPS.- La Dirección de Educación del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, prohibió la interpretación y reproducción de corridos tumbados y reguetón durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

La titular del área, Nélida Ovalle Bautista, explicó que los contingentes escolares, asociaciones civiles y agrupaciones participantes recibieron indicaciones para evitar géneros musicales considerados “inapropiados” para una ceremonia de carácter cívico, con el propósito de conservar el tono formativo y respetuoso del evento.

Para esta edición del desfile se espera la participación de aproximadamente 5 mil 500 personas agrupadas en unas 50 brigadas representativas, lo que implica un recorrido de tres a cuatro horas por avenidas centrales de la ciudad.

En cuanto a la logística y seguridad, se anunció que se instalará un Centro de Control y Mando junto a la Presidencia Municipal que integrará a Protección Civil, Guardia Estatal, Tránsito y personal del sector educativo, con la finalidad de atender cualquier eventualidad durante el evento.

Las restricciones a la música -que también incluyeron veda para otros géneros que pudieran distraer o restar solemnidad al desfile- se suman a una tendencia creciente en diferentes estados y municipios, que buscan regular géneros vinculados a la violencia o a la cultura urbana interpretada como disonante en actos cívicos.

La medida ha generado debate entre autoridades educativas, organizadores del desfile y algunos sectores culturales que consideran que limitar el tipo de música puede generar escasos espacios de expresión juvenil; sin embargo, para los organizadores del evento en Madero, la prioridad es mantener el respeto al contexto histórico y la solemnidad del 20 de noviembre.

El gobierno municipal del sur de Tamaulipas permanecerá atento al cumplimiento de las directrices y a la coordinación con los contingentes escolares, que ya fueron informados con antelación sobre los criterios para su participación. Los organizadores hicieron un llamado a la comunidad para que participe con civismo y dignidad en el acto conmemorativo. Con información de Milenio