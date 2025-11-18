Prohíben corridos tumbados y reguetón en desfile por la Revolución Mexicana
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Dirección de Educación de Ciudad Madero, Tamaulipas emitió lineamientos para el desfile que excluyen estos géneros, buscando preservar el carácter formativo del acto
CIUDAD MADERO, TAMPS.- La Dirección de Educación del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, prohibió la interpretación y reproducción de corridos tumbados y reguetón durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.
La titular del área, Nélida Ovalle Bautista, explicó que los contingentes escolares, asociaciones civiles y agrupaciones participantes recibieron indicaciones para evitar géneros musicales considerados “inapropiados” para una ceremonia de carácter cívico, con el propósito de conservar el tono formativo y respetuoso del evento.
TE PUEDE INTERESAR: Productores de Chihuahua irrumpen con tractores en el Centro: rechazan Ley de Aguas de Sheinbaum
Para esta edición del desfile se espera la participación de aproximadamente 5 mil 500 personas agrupadas en unas 50 brigadas representativas, lo que implica un recorrido de tres a cuatro horas por avenidas centrales de la ciudad.
En cuanto a la logística y seguridad, se anunció que se instalará un Centro de Control y Mando junto a la Presidencia Municipal que integrará a Protección Civil, Guardia Estatal, Tránsito y personal del sector educativo, con la finalidad de atender cualquier eventualidad durante el evento.
TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a ‘El Pillica’ en su casa en Villa Comoapan; fue reconocido líder social de San Andrés Tuxtla
Las restricciones a la música -que también incluyeron veda para otros géneros que pudieran distraer o restar solemnidad al desfile- se suman a una tendencia creciente en diferentes estados y municipios, que buscan regular géneros vinculados a la violencia o a la cultura urbana interpretada como disonante en actos cívicos.
La medida ha generado debate entre autoridades educativas, organizadores del desfile y algunos sectores culturales que consideran que limitar el tipo de música puede generar escasos espacios de expresión juvenil; sin embargo, para los organizadores del evento en Madero, la prioridad es mantener el respeto al contexto histórico y la solemnidad del 20 de noviembre.
El gobierno municipal del sur de Tamaulipas permanecerá atento al cumplimiento de las directrices y a la coordinación con los contingentes escolares, que ya fueron informados con antelación sobre los criterios para su participación. Los organizadores hicieron un llamado a la comunidad para que participe con civismo y dignidad en el acto conmemorativo. Con información de Milenio