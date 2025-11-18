Policía Nacional y DEA desarticulan ‘oficina’ del CJNG en España; detienen a 20

La Policía Nacional de España confirmó la desarticulación de una ‘oficina’ del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) —un grupo criminal mexicano— en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y autoridades de Países Bajos.

En el comunicado oficial, emitido este 18 de noviembre, la institución detalló que la operación dejó 20 personas detenidas que, presuntamente, se dedicaban a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos.

TE PUEDE INTERESAR: Cámara de EU aprueba la publicación de los archivos Epstein

La operación fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga.

POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA OBTIENE RESULTADOS POSITIVOS EN DESARTICULACIÓN DE ‘OFICINA’ DEL CJNG

Entre los resultados obtenidos, destacó la detención de las dos decenas de personas, de las cuales 15 ya han sido ingresadas a prisión provisional.

De acuerdo con el reporte oficial, parte de los acusados fueron identificados como objetivos prioritarios de la DEA desde hace años, así como miembros de la Camorra italiana que se dedicaban a la distribución internacional.

Asimismo, fueron intervenidos mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15 mil USDT, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.