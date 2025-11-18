Policía Nacional y DEA desarticulan ‘oficina’ del CJNG en España; detienen a 20
El CJNG transportaba droga a España para se distribución en el territorio y otros países europeos a través de exportaciones de maquinaria pesada, donde se escondían los estupefacientes
La Policía Nacional de España confirmó la desarticulación de una ‘oficina’ del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) —un grupo criminal mexicano— en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y autoridades de Países Bajos.
En el comunicado oficial, emitido este 18 de noviembre, la institución detalló que la operación dejó 20 personas detenidas que, presuntamente, se dedicaban a la introducción de grandes cargamentos de cocaína y metanfetamina desde Sudamérica para su posterior distribución en España y otros países europeos.
La operación fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía Especial Antidroga.
POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA OBTIENE RESULTADOS POSITIVOS EN DESARTICULACIÓN DE ‘OFICINA’ DEL CJNG
Entre los resultados obtenidos, destacó la detención de las dos decenas de personas, de las cuales 15 ya han sido ingresadas a prisión provisional.
De acuerdo con el reporte oficial, parte de los acusados fueron identificados como objetivos prioritarios de la DEA desde hace años, así como miembros de la Camorra italiana que se dedicaban a la distribución internacional.
Asimismo, fueron intervenidos mil 870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, criptomonedas por valor de 15 mil USDT, 3 armas cortas de fuego, 15 vehículos y 14 kilos de plata.
DESCUBREN EXPORTACIÓN DE DROGA EN MAQUINARIA INDUSTRIAL
Según lo que ha informado la Policía Nacional, la investigación comenzó este 2025, cuando se constató la introducción de cargamentos de cocaína a España, ocultos en maquinaria industrial de gran tonelaje, aprovechando el entramado empresarial de uno de los principales objetivos españoles al servicio del cártel.
Cuando la droga llegaba al territorio, se almacenaba en fincas ubicadas en la sierra de Madrid y en Ávila, zonas que proporcionaban tanto privacidad como seguridad para la custodia de la droga.
Con este proceso, la organización criminal reactivó su estructura operativa, incorporando nuevos miembros mexicanos enviados expresamente por el Cártel.
DISTRIBUCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA DROGA DESDE ESPAÑA
La distribución nacional era coordinada desde una finca próxima a La Adrada (Ávila) con ramificaciones en Bilbao y Valencia, empleando vehículos con compartimentos ocultos para el transporte de la droga.
Mientras que, a nivel internacional, la organización contaba con otras fincas en Talavera de la Reina (Toledo), donde se recibía y enviaba la maquinaria industrial, con los cargamentos de droga, rumbo a Italia.
Fue durante el pasado septiembre que las autoridades detectaron un primer envío de cocaína de esta forma, en manos de un capo de la camorra napolitana, perteneciente al clan Amato-Pagano.
Mientras que el encargado de dar soporte y logística en España, en cuanto a la introducción, almacenamiento y distribución del narcótico, fue identificado como un empresario español, a través de varias sociedades mercantiles de su propiedad, por lo que sus ganancias parecían ser obtenidas dentro del marco legal.
ASÍ FUERON LOS OPERATIVOS EN ESPAÑA
Las operaciones se cumplimentaron en dos fases: una dirigida a las detenciones del núcleo de operaciones, y la segunda contra los puntos clave de distribución en las provincias de Valencia y País Vasco.
Entre Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo, se arrestaron a un total de 20 personas, de las cuales 15 ingresaron a prisión provisional, entre ellos dos objetivos prioritarios de la DEA.
Mientras que en la segunda fase, coordinada con las autoridades de Países Bajos, se interceptó un cargamento procedente de Costa Rica con estupefacientes ocultos en la maquinaria industrial.