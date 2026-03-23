Coparmex presiona para detener el Plan B electoral y advierte incertidumbre por cambiar reglas

CDMX.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó a frenar el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia electoral, al considerar que el país debe concentrarse en los temas que calificó como prioritarios. “Reiteramos nuestra postura: la mejor reforma electoral es que no haya una reforma electoral en este momento”, señaló la Coparmex en un comunicado difundido de manera coordinada con sus 71 Centros Empresariales.

El organismo sostuvo que México requiere fortalecer el Estado de Derecho, garantizar condiciones de seguridad, asegurar energía suficiente y consolidar un entorno de certeza jurídica que impulse el empleo y la inversión. En el pronunciamiento firmado por Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, se exhortó a las y los legisladores del Congreso de la Unión a atender los desafíos prioritarios y evitar abrir debates que, a su juicio, generan polarización e incertidumbre.

“México atraviesa un momento crítico que exige certeza, no cambios en las reglas del juego democrático”, expresó Sierra, postura que fue replicada por presidencias de centros empresariales del país. Coparmex sostuvo que la estabilidad política es indispensable para la confianza económica y advirtió que modificar instituciones electorales envía “señales de incertidumbre”. También afirmó que una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios y un proceso de diálogo nacional que “hoy no se observa”, además de señalar como urgentes temas como seguridad, salud y crecimiento económico.

“Debilitar al árbitro electoral no contribuye a resolver los problemas que afectan a las familias mexicanas, sino que desvía la atención de los retos verdaderamente apremiantes”, agregó. En su mensaje, Coparmex defendió que los órganos electorales han garantizado pluralidad y alternancia, por lo que los consideró un pilar del desarrollo democrático y del equilibrio institucional en México.

Publicidad

Temas

Reforma Electoral

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

Coparmex

