México: comenzó 2026 a la baja en reventa de autopartes con caída del 19% a tasa anual

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Dinero
/ 23 marzo 2026
    México: comenzó 2026 a la baja en reventa de autopartes con caída del 19% a tasa anual
    El 20 de mayo de 2016 la EMEC fue determinada como Información de Interés Nacional por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). VANGUARDIA

Además, se reportó una variación de -2.9% en los ingresos por suministro de piezas para automóviles, según la EMEC

La reventa de autopartes cayó 19% a tasa anual en enero de 2026, reportó la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como los ingresos de comercios al por mayor de autopartes y refacciones, pues cayeron 2.9% a comienzos de 2026 con respecto al mismo mes de 2025.

Según los resultados de la EMEC de enero de 2026, el personal ocupado en actividades de “camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones” bajó 1.1%; sin embargo, las remuneraciones medias aumentaron 8.9%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/crecio-15-la-produccion-minera-de-mexico-en-enero-de-2026-a-tasa-mensual-grafica-OJ19671942

La EMEC registró que los ingresos totales de las empresas comerciales de México al por mayor incrementaron 1.9% a tasa anual y, en términos mensuales, 0.8%; los comercios al por menor obtuvieron una variación mensual de 1% y anual de 4.7%.

Por el contrario, en el primer mes de 2026 el personal ocupado de empresas comerciales al por mayor disminuyó 0.8% a tasa mensual y también se redujo 1.8% anualmente; al por menor se registró un aumento de 0.4% mensual y 1.3% anualmente.

El objetivo de la EMEC es “proporcionar información que muestre el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del comercio interior del país. La EMEC también es insumo para la generación del Producto Interno Bruto (PIB), de indicadores económicos sobre el empleo, el consumo intermedio, la demanda final y la productividad laboral”, según el Inegi.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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