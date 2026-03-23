México: comenzó 2026 a la baja en reventa de autopartes con caída del 19% a tasa anual

Según los resultados de la EMEC de enero de 2026, el personal ocupado en actividades de “camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones” bajó 1.1%; sin embargo, las remuneraciones medias aumentaron 8.9%.

La reventa de autopartes cayó 19% a tasa anual en enero de 2026, reportó la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como los ingresos de comercios al por mayor de autopartes y refacciones, pues cayeron 2.9% a comienzos de 2026 con respecto al mismo mes de 2025.

La EMEC registró que los ingresos totales de las empresas comerciales de México al por mayor incrementaron 1.9% a tasa anual y, en términos mensuales, 0.8%; los comercios al por menor obtuvieron una variación mensual de 1% y anual de 4.7%.

Por el contrario, en el primer mes de 2026 el personal ocupado de empresas comerciales al por mayor disminuyó 0.8% a tasa mensual y también se redujo 1.8% anualmente; al por menor se registró un aumento de 0.4% mensual y 1.3% anualmente.

El objetivo de la EMEC es “proporcionar información que muestre el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del comercio interior del país. La EMEC también es insumo para la generación del Producto Interno Bruto (PIB), de indicadores económicos sobre el empleo, el consumo intermedio, la demanda final y la productividad laboral”, según el Inegi.