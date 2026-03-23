Semar despide a ‘Gaia’, perrita detectora de narcóticos, tras años de servicio en Marina

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/ 23 marzo 2026
    Semar despide a ‘Gaia’, perrita detectora de narcóticos, tras años de servicio en Marina
    En Mazatlán, la Marina formalizó el retiro de “Gaia”, elemento canino entrenado para detección de narcóticos, tras concluir su etapa de servicio operativo. ESPECIAL

La institución destacó el valor del trabajo de los binomios caninos en tareas de seguridad y apoyo a la salvaguarda de la vida humana

MAZATLÁN, SIN.- La Secretaría de Marina Armada de México informó que el elemento canino “Gaia” causó baja del Servicio Activo y recibió una ceremonia de retiro en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa.

El acto fue presidido por el comandante de la Cuarta Región Naval, acompañado por autoridades navales, de acuerdo con lo informado por la dependencia.

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La institución detalló que “Gaia”, de la raza pastor belga malinois, fue seleccionada y entrenada en el Grupo de Operaciones de Control de Binomios Caninos, con sede en la Ciudad de México.

Tras su formación, desempeñó funciones zootécnicas como detector de narcóticos, integrándose a tareas de apoyo a la seguridad en el marco de las actividades asignadas a la Marina.

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La Cuarta Región Naval reconoció la labor de la canina y señaló que fue parte fundamental en acciones de apoyo a la seguridad y a la salvaguarda de la vida humana.

La dependencia subrayó que valora el trabajo que se desarrolla en los binomios caninos y que este tipo de capacidades operativas se mantienen como parte de las acciones institucionales.

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Con el retiro de “Gaia”, la Marina indicó que continuará fortaleciendo la preparación de sus binomios para contribuir a la seguridad y al bienestar de la población.

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