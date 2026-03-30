Alerta en el Senado por riesgo de explotación infantil en Mundial 2026; PAN exige acciones y controles

CDMX.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Esquivel Torres, llamó al gobierno federal y al Senado de la República a tomar medidas para detener la violencia y la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes durante el Mundial de Futbol 2026, que inicia el próximo 11 de junio. En entrevista, la legisladora por Michoacán solicitó que el pleno del Senado apruebe la iniciativa de la diputada panista Tania Palacios Kuri para que, en hoteles, toda persona mayor de edad que pretenda entrar a una habitación con un menor de edad tenga la obligación de comprobar parentesco, tutela o patria potestad.

Esquivel Torres informó además que presentó un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Fiscalía General de la República, la implementación de campañas nacionales de prevención, detección y denuncia contra los delitos de trata. También adelantó que promoverá otro punto de acuerdo para pedir a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores aplicar instrumentos de cooperación con Estados Unidos, reactivar el programa Angel Watch Center y mantener colaboración con la Interpol mediante su herramienta ICSE, a fin de identificar agresores o depredadores sexuales que intenten ingresar al país y, en su caso, boletinarlos o impedir su entrada.

Al sustentar el llamado, la senadora expuso que este tipo de eventos incrementa riesgos, al citar que en el Mundial de Sudáfrica 2010 las denuncias por abuso sexual infantil aumentaron 30% y que en Brasil 2014 se incrementaron en más de 40%. “El Senado, el gobierno, tenemos la obligación de actuar a tiempo, de prevenir, no de castigar, porque cuando se trata de nuestras niñas y niños, llegar tarde también es fallar”, dijo. La legisladora señaló que, según su denuncia, en el extranjero se ofertan paquetes turísticos para visitar México que incluyen menores de edad. “Llegan a México y les tienen todo servido, es el ‘all inclusive’, el boleto para el partido, la habitación de hotel y uno de nuestros niños y niñas. Desgraciadamente así es y eso es lo que tenemos que evitar”, afirmó. Asimismo, citó cifras atribuidas a la Fundación Freedom, al señalar que a nivel mundial hay 49.6 millones de víctimas de trata de personas, de las cuales alrededor de 12.3 millones son niñas y niños, y que 1.7 millones de menores sufren explotación sexual. Añadió que la trata de menores en México es un fenómeno “muy grave” y mencionó como focos de atención a Quintana Roo, así como ciudades como Acapulco y Puerto Vallarta.

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