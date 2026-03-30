Sheinbaum: ‘Sí hay búsqueda en campo de personas desaparecidas’

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México
/ 30 marzo 2026
    Sheinbaum: ‘Sí hay búsqueda en campo de personas desaparecidas’
    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México sí se realizan búsquedas en campo de personas desaparecidas, en coordinación con colectivos y autoridades especializadas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum asegura que sí hay búsqueda en campo de desaparecidos en México y que el registro nacional complementa estas acciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que en el país sí se llevan a cabo labores de búsqueda en campo de personas desaparecidas, en respuesta a señalamientos de colectivos que cuestionan la efectividad de la estrategia gubernamental.

Las críticas recientes han apuntado a que las acciones oficiales se concentran principalmente en procesos administrativos, dejando de lado el trabajo en territorio. Ante ello, la mandataria sostuvo que ambas vías forman parte de una misma estrategia.

Sí hay búsqueda en campo”, enfatizó, al explicar que el gobierno mantiene operativos directos para localizar a personas reportadas como desaparecidas, además de reforzar mecanismos de análisis de información.

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OPERATIVOS EN TERRITORIO Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

Sheinbaum detalló que las labores en campo son realizadas por las comisiones estatales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda, instancias encargadas de coordinar acciones en distintas regiones del país.

Estos organismos trabajan en conjunto con familiares y colectivos, quienes participan activamente en las jornadas de búsqueda. La colaboración, según explicó, permite ampliar el alcance de las acciones y atender casos específicos con mayor precisión.

En este contexto, las brigadas realizan recorridos en distintas zonas, recopilando indicios y siguiendo pistas que puedan conducir a la localización de personas. “Se acompaña a los colectivos en las búsquedas directas”, indicó la presidenta.

REGISTRO NACIONAL Y CRUCE DE INFORMACIÓN

La mandataria también abordó la función del registro nacional de personas desaparecidas, el cual ha sido señalado como un enfoque predominantemente administrativo. Sin embargo, aclaró que este sistema no sustituye la búsqueda en campo.

De acuerdo con su explicación, el registro permite realizar un cruce de información que facilita la identificación de personas. Este análisis incluye datos oficiales como trámites, registros civiles y bases de información generadas en distintos momentos, incluso durante la pandemia.

Gracias a este mecanismo, en algunos casos ha sido posible ubicar a personas y restablecer contacto con sus familias. La integración de datos, sostuvo, fortalece las acciones en territorio al proporcionar pistas más claras.

OBLIGACIÓN DEL ESTADO Y ATENCIÓN A COLECTIVOS

Frente a las movilizaciones y cuestionamientos, Sheinbaum reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas es una responsabilidad del Estado mexicano. En ese sentido, aseguró que existe atención permanente hacia los colectivos.

La presidenta subrayó que el diálogo con familiares y organizaciones se mantiene abierto, reconociendo la importancia de su participación en este tipo de procesos.

El tema de las desapariciones continúa siendo uno de los más sensibles en la agenda pública, donde la exigencia de resultados convive con la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y atención.

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DATOS CURIOSOS

· Las comisiones de búsqueda operan tanto a nivel nacional como estatal

· Los colectivos de familiares participan directamente en las búsquedas

· El registro nacional cruza datos de múltiples bases oficiales

· Información de la pandemia también ha sido utilizada para localizar personas

· Algunas personas han sido ubicadas gracias al análisis de datos administrativos

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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