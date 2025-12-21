Alerta en Matamoros por explosiones dentro de empresa química

/ 21 diciembre 2025
    Alerta en Matamoros por explosiones dentro de empresa química
    trascendió que las explosiones se originaron por una válvula de presión, y que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El incidente obligó a activar protocolos de seguridad y evaluación de riesgos ante la posibilidad de fuga de materiales peligrosos en una zona habitacional cercana

MATAMOROS, TAMPS.- Una serie de explosiones se registraron al interior de la empresa Koura, anteriormente conocida como Química Flour, lo que generó una intensa movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y del Ejército Mexicano en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

El hecho fue reportado por habitantes del Ejido Las Rusias, quienes alertaron a las autoridades ante el riesgo de que se hubiera liberado algún material peligroso en la zona.

Al arribar al lugar, personal de Protección Civil inició las investigaciones para determinar las causas de las explosiones, así como para descartar la existencia de personas lesionadas o fallecidas.

El comandante de Bomberos en Matamoros, Gustavo Acuña, informó que se procedería a la evacuación preventiva de personas que habitan en los alrededores de la empresa y solicitó a paramédicos y medios de comunicación mantenerse a una distancia mínima de 30 metros y colocarse en contra del viento.

Asimismo, indicó que se entregarían cubrebocas tanto al personal de emergencia como a periodistas, como medida preventiva para evitar posibles afectaciones por la inhalación de sustancias.

El funcionario señaló que brigadas especializadas y personal técnico de la empresa, incluidos ingenieros, se encontraban evaluando el origen de los estruendos y los posibles daños ocasionados, sin proporcionar mayores detalles en ese momento.

De manera preliminar, trascendió que las explosiones se originaron por una válvula de presión, y que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales. Con información de El Universal

