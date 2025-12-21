Reportan bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic y violencia en Escuinapa, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó un par de situaciones que se han registrado la mañana del domingo en la región, el primero un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic, seguido de un “evento de seguridad” en Escuinapa. “SSP Sinaloa informa que, este domingo 21 de diciembre, se reportó un bloqueo en la autopista Mazatlán-Tepic y un evento de seguridad en Escuinapa, el cual ya es atendido por el Grupo Interinstitucional en este municipio”, informó en sus redes sociales. TE PUEDE INTERESAR: Llegan Fuerzas Especiales a Sinaloa por guerra interna del Cártel de Sinaloa Afirmaron que elementos del Grupo Interinstitucional se encontraban atendiendo la situación e hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar circular por la zona por su seguridad.

“Se pide a la población estar atenta, evitar circular por la zona y atender las recomendaciones de las autoridades que se encuentran en despliegue operativo”, destacó en X. Aunque SSP Sinaloa no ofreció más detallas sobre el bloqueo, en redes sociales y medios de comunicación reportaron que se trataba de un enfrentamiento armado en la carretera Mazatlán-Tepic. Además, reportaron que se detonaron explosivos y que hay víctimas mortales por los hechos. TE PUEDE INTERESAR: Desaparición de hija de buscadora coahuilense cumple un mes sin respuestas Por otro lado, usuarios señalaron que la vía se encuentra bloqueada por el incendio de un automóvil, cuya nube se alcanza a observar a metros a la distancia.

LIBERAN AUTOPISTA Momentos más tarde, la SSP informó que el Grupo Interinstitucional había liberado la autopista Mazatlán-Tepic; señalaron que las labores de remoción en las inmediaciones continúan, por lo que invitaron a la ciudadanía a circular con precaución y atender las indicaciones de la Guardia Nacional. “El Grupo Interinstitucional ha liberado la autopista Mazatlán-Tepic. Las labores de remoción en las inmediaciones de la vía de comunicación terrestre continúan, por lo que se invita a circular con precaución y a atender las indicaciones de la Guardia Nacional en ese tramo”, señalo en redes sociales.