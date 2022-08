‘AMLO es un mentiroso sin escrúpulos y comete un crimen social con Universidades para el Bienestar’, arremete Riva Palacio contra López Obrador

Actualmente, dijo, son 70 jóvenes los que cuentan con beca para estudiar la universidad, aunque consideró que son muchos más, pues los que forman parte de las escuelas para el Bienestar también cuentan con sus becas de alguna forma.

Así mismo, reveló que fue él mismo quien firmó los títulos, y prometió también que les firmará sus respectivas plazas en el gobierno de la Cuarta Transformación, donde egresarán, según sus cuentas, cerca de 3 mil alumnos que ingresaron a las mismas.

Sin embargo, el periodista Raymundo Riva Palacio consideró en su más reciente columna Estrictamente Personal que se trata de un modelo que “es un desastre, no sirve para mucho y es un engaño para cientos de jóvenes que piensan que esas instalaciones les darán el conocimiento”.

“El sábado en Armería, una comunidad en Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una evaluación de lo que se llama Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”. Estaba radiante y de gran humor, al ver los primeros pasos del modelo que tiene en la cabeza para sustituir las universidades públicas. Ese modelo que está instrumentando es un desastre, no sirve para mucho y es un engaño para cientos de jóvenes que piensan que esas instalaciones que llaman “universidades” el Presidente y la responsable de ellas, Raquel Sosa, les darán el conocimiento y las herramientas para entrar en condiciones mínimas de competencia al mercado laboral”, expresó.

Agregó que hay por lo menos dos caminos que se pueden analizar sobre la polémica; el primero, que AMLO está siendo engañado y la segunda, que “es un mentiroso sin escrúpulos”, pues no hay otra forma de explicar la forma en que “timan” a los jóvenes con ilusiones de que se convertirán en ingenieros.

“La farsa de este gobierno es inagotable. Ya no está claro, sin embargo, si López Obrador está siendo terriblemente engañado o es un mentiroso sin escrúpulos. De otra manera, es inconcebible que a Sosa, su compañera de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, le permita crear falsas quimeras y timar de una forma irresponsable y anti-ética, como en Armería, donde invirtió el gobierno federal 13 millones de pesos para crear la ilusión en cerca de un centenar de jóvenes que saldrán titulados como ingenieros en acuacultura y piscicultura”, señaló.

Sin embargo, de acuerdo con el analista político, son estos mismos quienes no saben que las escuelas del presidente no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que no pueden obtener un título profesional.

“Los jóvenes no saben que las “Benito Juárez” no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios que emite la Secretaría de Educación Pública, por lo cual no pueden tener ni título profesional, ni tesis. Es decir, en cualquier empleo donde se requiera el título profesional, no serán aceptados. No serán ingenieros, como en el caso de Armería, ni licenciados, ni doctores, ni veterinarios. Sus conocimientos serán técnicos, pero ofrecidos falazmente como profesionales”, publicó.

También insistió en que se augura imposible cumplir la promesa de darle trabajo a todos los egresados de sus escuelas a las que llamó “patito”, pues el principal sector del que egresan ha sufrido graves golpes a sus presupuestos, mismo que fue agregado a la construcción de la Refinería de Dos Bocas. “Pinta para embuste”, consideró.

“En Armería prometió López Obrador que tendrían trabajo al salir de la “Benito Juárez”, pero el sector al cual se enfocaron, lo ha deprimido presupuestalmente durante todo el sexenio, quitándoles más de mil millones de pesos anuales de los que tenían en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. López Obrador no sólo les ofreció empleo a quienes egresaran de Armería, sino a tres mil egresados de otras instalaciones de ese sistema patito. Tres mil nuevas plazas en el momento donde pidieron a las dependencias reducir entre 10 y 15% el presupuesto para poderlo reorientar a la refinería de Dos Bocas, que se salió del techo presupuestado, se ve bastante complicado porque pinta para embuste”.

Resumió que los egresados, a diferencia de lo que prometen los políticos, no podrán ser agentes de cambio en la sociedad mexicana, pues no tendrán la capacitación, herramientas ni conocimientos suficientes para desempeñarse en el ámbito profesional.

“Las llamadas “universidades Benito Juárez” no han dado ningún título en sus dos años de operación, que ha generado protestas de egresados. Sosa maneja el sistema con enorme opacidad, inclusive ante la Secretaría de Educación Pública, a la que tampoco le da información. No obstante, en la presentación del sistema se asegura que este año saldrán los primeros egresados de este programa que nos ha costado ya cuatro mil millones de pesos. Hasta ahora, dice, han salido 600 jóvenes que no tienen papel oficial que los respalde en un trabajo”.

Concluyó, luego de AMLO anunciara la ampliación de 100 a 200 universidades “Benito Juárez” que tampoco es una meta que pudieran llegar a cumplir debido a presupuesto e infraestructura con la que actualmente cuentan, y los tachó de incluso “cometer un crimen social”.

“Típico de López Obrador. Se emociona ante la gradería e improvisa. Pero en el fondo, él y Sosa están cometiendo un crimen social, aunque piensen que hacen lo contrario”, sentenció Raymundo Riva Palacio.