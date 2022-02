AMLO insiste en que son ‘calumnias’ contra él y su hijo; niega conflicto de interés con Baker Hughes

“También, aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que venga el embajador Ken Salazar se lo voy a recordar, por qué le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X González”, dijo en referencia a la asociación civil MCCI.

Al inicio de su conferencia, el mandatario aseguró que siempre ha salido ileso de la calumnia y consideró que por eso “es muy importante la honestidad”.

“No se puede transformar un régimen de corrupción y privilegios, no se puede enfrentar a una mafia del poder, sin autoridad moral, la honestidad es el escudo que protege, si no fuese por eso, si yo estableciera relaciones de complicidad con dirigentes, empresarios y políticos, no tendría autoridad moral y política, y no podría llevar a cabo un proceso de transformación como el que está en marcha porque me tendrían agarrado, no podría hablar, no sería libre”, aseveró.

Luego, reiteró que le pidió al director de Pemex, Octavio Oropeza explicar quién es la empresa Baker Hughes y si existe un posible conflicto de interés como lo asegura el reportaje de MCCI y Latinus.

“Yo ni sabía de ella, no conozco a ninguno de sus directivos, pero no solo de esa empresa, de todas las empresas, conozco a los empresarios de México y no conozco a ningún directivo, por lo general no recibo a quienes buscan contratos con Pemex y otras empresas del Estado de mexicano”, sentenció el presidente Obrador.

Luego, afirmó que sus opositores hicieron un montaje y fue insistente en exigir a Carlos Loret de Mola a informar cuánto gana, “en aras de la transparencia”.

Con información de Proceso