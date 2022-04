‘AMLO no pudo, ser popular no quiere decir ser bueno’... Loret de Mola vs López Obrador

Loret insistió en remarcar que el mandatario no logró el objetivo de plasmar su popularidad en la votación de revocación de mandato pues ni siquiera logró superar la votación que tuvo el ex presidente Peña Nieto en 2012 , el menos popular de los mandatarios.

“No pudo alcanzar el 40% de la lista nominal para que la consulta fuera “vinculante”. No pudo ni siquiera sacar a votar a los 21 millones de beneficiarios de programas sociales. No pudo, aun sin competencia, empatar la votación que obtuvieron sus opositores el año pasado en la elección intermedia”, expresó.

“No pudo mejorar su votación en la Ciudad de México, su bastión. No pudo extender a los estados del norte la penetración que tiene en los del sur. No pudo convencer a más del 80% de la gente para que participara. No pudo convencer a más de 70 millones de mexicanos de que jugaran a su revocación. No pudo ni siquiera superar la votación que tuvo Peña Nieto en el 2012: el presidente que se autonombra el más popular del mundo, no pudo ni empatar al menos popular que ha tenido México”.

Loret de Mola insistió en que el mandatario sólo pudo motivar a 15 millones de votantes, de los cuales el 90 por ciento decidieron respaldar su gobierno, sin embargo, dijo, no fueron suficientes para mostrar el respaldo de la gran mayoría de los mexicanos.

“En la consulta del domingo, López Obrador obtuvo más del 90% de los votos. Si quiere engañarse, que se despierte todas las mañanas y al mirarse al espejo, se diga que el 90% de los mexicanos lo apoya. Y que logró motivar a que 15 millones -“¡muchísimos!”- salieran a las calles a refrendarle su confianza, a pesar de que el mundo entero conspiró contra la participación ciudadana”.

“Una cosa son las encuestas de popularidad y otra cosa son las urnas. Que una cosa es tener 60% de popularidad y otra es que ese 60% esté dispuesto a acompañar al presidente en cualquier viaje”, expresó.

De Mola comparó la popularidad de los dictadores Vladimir Putin, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Kim Jong-un con el presidente mexicano como claros ejemplos de que altos porcentajes de votación no significan gobiernos democráticos.

“Tras su despiadada invasión a Ucrania, la popularidad del presidente Putin entre los rusos subió de 70 a 81%. Viktor Orban, el populista de derecha que gobierna Hungría, acaba de arrasar en su reelección: tuvo el 53% de los votos. El dictador nicaragüense, Daniel Ortega, ganó el año pasado las elecciones presidenciales con el 76% de los votos. El venezolano Nicolás Maduro triunfó en 2018 con el 68%. Kim Jong-un es más ambicioso: lo votaron el 100% de los representantes norcoreanos”.

Finalmente, el periodista pidió a López Obrador no ‘engañarse’ con los resultados de la consulta pues sus opositores lograron 7 millones de votos más en las pasadas elecciones de 2021.