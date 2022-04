Los resultados de la revocación son una larga lista de “AMLO no pudo”. No pudo llegar ni a la mitad de votos que tuvo en el 2018. No pudo superar su votación de 2021. No pudo alcanzar el 40 por ciento de la lista nominal para que la consulta fuera “vinculante”. No pudo ni siquiera sacar a votar a los 21 millones de beneficiarios de programas sociales. No pudo, aún sin competencia, empatar la votación ...