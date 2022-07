La solicitud de extradición de Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara y detenido hace semana y media, se trata de un “proceso legal que se va a seguir, se va a continuar y hay que esperar”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, se le consultó sobre la posible relación en las indagatorias de éste caso con Manuel Bartlett, actual director general de la Comisión Federal de Electricidad y quien al momento del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, -delito por el que es acusado Caro Quintero- era secretario de Gobernación.

En respuesta, sostuvo que “nosotros no actuamos de manera ilegal y no hay impunidad”. Llamó a no adelantarse, “vamos a esperar”.