AMLO presentará comparativo de su gobierno con el de Fox, Calderón y EPN

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de que s acabe su administración dará a conocer una lista con lo malo que ocurrió en las administraciones de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que no ocurrieron en el actual gobierno.

“No les voy a decir hasta después, pero sí se las voy a enlistar todas. Con Zedillo, esto; con Fox, esto; con Calderón, con Peña Nieto y con nosotros no pasó, varias cosas no buenas que pasaron con ellos y que ahorita no se dice nada, ni yo quiero decirlas porque no vaya a ser que en el tiempo que me queda les vaya yo a terminar sirviendo como asesor”, señaló.

López Obrador señaló como ejemplo que en los casi seis años de su gobierno no ha habido conflicto con los productores cañeros y señaló que en el pasado las bandas se apropiaban y se robaban todo desde el gobierno.