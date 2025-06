Rechaza Sheinbaum compra de equipo de espionaje a Israel

La mandataria federal explicó que hay equipo “que se compró en su momento, que requiere refacciones (...) Entonces, solamente en todo caso, es alguna refacción, pero de los nuevos equipos que se están comprando, no se está comprando nada en este momento”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR: La toga y el birrete no definen a un buen juez: Sheinbaum

CDMX.- En su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “no se está comprando” nada a Israel, luego de defender que en su administración no hay casos de espionaje como ocurrió con “Pegasus” en gobiernos pasados.

La titular del Ejecutivo explica que esta propuesta busca reemplazar el marco normativo vigente desde 2009, el cual, afirman autoridades federales, ha sido rebasado por los desafíos actuales en materia de seguridad.

“Lo que queremos es que haya un sistema de investigación que fortalezca las capacidades de judicialización, que cuando llegue al juez se tengan todas las pruebas para detener a un presunto delincuente. No queremos que cada quien investigue por su lado, que se coadyuve, queremos reducir la impunidad”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: México no ha aceptado ser tercer país seguro para migrantes: Claudia Sheinbaum

La presidenta señala que también sirven como una reacción preventiva, como ejemplo: “con una persona desaparecida, en la ley de búsqueda lo queremos que en cuanto se reporte una persona desaparecida se alerte a todo el país durante las primeras horas, ya sea porque se extravió o por un delito”.

“Van a empezar a decir que ahora queremos investigar a las personas, pero no, no tiene nada qué ver con eso. Cuando hay una intervención telefónica es mediante la orden de un juez, si no, nunca te la aceptarán como prueba en un juicio o detención”, añadió la presidenta.