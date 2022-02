AMLO propone donar avión presidencial a empresa que administrará AIFA

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si su gobierno no puede vender el avión presidencial, lo donará a la empresa que administrará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario mexicano aseguró que no han podido vender el avión presidencial debido al alto costo del mismo, aunque continuarán ofertándolo, al precio del avalúo.

“Si vemos que no se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, los Aeropuertos de Tulum, para que esa empresa lo administre y pueda rentarse para viajes a familias, empresas y obtener recursos“, afirmó AMLO.

“Heredamos ese avión. Se hizo una rifa, ya obtuvimos recursos y con ese dinero se mejoraron centros de salud, escuelas. Sin embargo, no hemos podido vender el avión porque es tan lujoso que no hay quien lo quiera comprar y lo tenemos que vender al precio del avalúo. Entonces en eso estamos, no descartamos que se pueda vender”, agregó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo insistió en que es mejor tener parado y dar mantenimiento al avión presidencial, que usarlo.

“Lo que sí puedo decirles es que aún teniendo parado el avión y garantizando el mantenimiento que requiere, ahorramos no usándolo. Cuánto me puedo gastar en un año por mis viajes por el país, para lo que costaría que yo usara ese avión, que además ni debieron adquirirlo [...] Además, es ofensivo, habiendo tanta pobreza, trasladarnos en un avión así”, sentenció.

Con información de medios