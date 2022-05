AMLO propone que prestaciones en especie de los trabajadores del Estado se integren al salario, sin pagar más impuestos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno analiza que las prestaciones en especie de los trabajadores al servicio del Estado sean incluidas en el salario, sin que esto signifique que paguen más impuestos.

“Adelanto, porque será para todos los trabajadores al servicio del estado, que pasan prestaciones en especie al salario con dos objetivos, uno de que no sean administradas esas prestaciones por el aparato gubernamental.

“Si es despensa que el gobierno no las compre y se las entregue, porque ahí hay corrupción. Esa prestación de despensa se agrega al salario, ¿Por qué no iban esas prestaciones? Porque decían que si aumentaba el salario tienen que pagar más impuestos, y ya lo resolvimos, no van a pagar impuestos adicionales al traslado de las prestaciones en especie al salario”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente destacó que si aumenta al salario al momento de que el trabajador se jubila se le tiene que pagar de acuerdo con el salario vigente, y no se toman en cuenta las prestaciones, ahora “todas las prestaciones van al salario, no tienen impuesto y ese salario se tomará como base para la jubilación”.

Sobre las pensiones que pasaron de salarios mínimos a Unidad de Medida y Actualización (UMA) y ha causado protestas entre los jubilados, el presidente dijo que como primera medida para compensar esta decisión se decidió desde hace un año en Guelatao, Oaxaca, aumentar al doble la pensión universal y que esto ayude a compensar a quienes tienen pensiones y son medidas con la UMA, la cual es menor al salario mínimo.

