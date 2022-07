AMLO señala que la guerra al ‘narco’ de Calderón “fue un error grave, un crimen”

Ciudad de México. Haber declarado la guerra al narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón “fue un error grave, un crimen”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera de este lunes, el mandatario fue abordado una vez más en torno a los llamados de diversos actores de la Iglesia en el sentido de que su estrategia de seguridad no es suficiente para contrarrestarla violencia, a lo que López Obrador volvió a recordar la posición del papa Francisco en torno a que la violencia no es la opción.

“Nosotros lo que estamos atendiendo son las causas de la violencia, no se hacía así. Era el predominio de las medidas coercitivas del uso de la fuerza, eso era lo que se ponía por delante. Y eso, regresando al papa, es antirreligioso, todo lo que tiene que ver con la violencia, y en especial, y es anticristiano, teológicamente hablando. No puede, con todo respeto, un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia, es la ley del talión, es el ojo por ojo, el diente por diente”.

El presidente dijo que su posición de no atacar la violencia con la violencia “no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos a delincuentes. Y cuando no hay opciones, se dan enfrentamientos”.

En ese sentido refirió que ayer mismo en Caborca, Sonora se dio un enfrentamiento entre un escuadrón del Ejército y miembros del crimen organizado que trataban de evitar la detención de tres de sus líderes en aquella región.

“Ayer, en Sonora, detienen a tres delincuentes famosos, un grupo de soldados, y los tienen sometidos, detenidos, y llegan diez camionetas, 15, en un número de 60 contra diez, el encargado del operativo, con mucho aplomo pide apoyo porque le estaban ofreciendo que si soltaban a los jefes de la banda no les iba a pasar nada a ellos, estaban ofreciendo al grupo de militares 10 millones de pesos. Y llegaron los refuerzos y sí hubo un enfrentamiento, perdió la vida un oficial del ejército, pero se detuvo a los dirigentes”.

López Obrador señaló que “es un fácil” opinar en torno a la estrategia de seguridad desde cualquier punto, el púlpito o desde la academia.

Agregó que a pesar de que su política contra la delincuencia es no atacarla con violencia, eso no quiere decir que no se actúe.

“Claro que estamos actuando y hay resultados, mejores que antes. Para que quede así claro, desde que estamos en el gobierno hay una reducción de 30 por ciento de delitos del fuero federal; hasta en homicidios que es fuero común, tenemos una reducción de 5 por ciento, lo más difícil que encontramos, pero también la polítiquería está queriendo hacer campaña en contra, con estos temas”

Con información de medios