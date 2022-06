AMLO tendrá una pensión de 30 mil pesos mensuales cuando ya no sea presidente

“Voy a tener una pensión del Issste, que calculo va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales, porque cumplo con los años trabajados. Yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista y aporté al Issste, y eso lo tengo reconocido; y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor y fui director de Organización Social”, comentó López Obrador. “Luego fui jefe de gobierno y también me hicieron el descuento, y ahora estoy también aportando. Entonces, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire”, añadió el mandatario.

“No tengo bienes materiales. Yo siempre he sostenido que no importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene, no todo el que tiene es malvado. Hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, de conformidad con la ley y merece respeto”, comentó el presidente.

En noviembre de 2018, semanas antes de asumir como presidente, López Obrador ‘cumplió’ una de sus más acérrimas promesas de campaña: eliminar las pensiones a expresidentes, que les garantizaban ingresos de hasta cinco millones de pesos al año. Además, redujo su sueldo a la mitad de lo que ganaba su antecesor, Enrique Peña Nieto.

“Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato”, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018.