Tijuana se coloca líder en aseguramiento de armas; Burgueño atribuye avance a operativo con Federación

TIJUANA, BC.- Tijuana reportó un avance en el ranking de combate a la inseguridad y se posicionó como líder nacional en aseguramiento de armas durante marzo de 2026, de acuerdo con información difundida por el gobierno municipal. El alcalde Ismael Burgueño Ruiz destacó en su último informe la coordinación con autoridades estatales y federales —incluidas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional— como la estrategia central para atender la violencia y mejorar la seguridad en el municipio.

En un comunicado, el ayuntamiento recordó que el 10 de marzo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la coordinación y el trabajo en seguridad del edil tijuanense, durante una reunión en Palacio Nacional con alcaldes de 61 municipios considerados prioritarios. El encuentro, denominado “Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz”, incluyó el respaldo a la estrategia de seguridad municipal y a las acciones orientadas a la reducción de la incidencia delictiva, según la versión difundida por el gobierno local.

Como antecedente, el ayuntamiento también informó que Tijuana puso en marcha el programa “Crecer con Valor-Es”, con el objetivo de fortalecer el tejido social y reducir riesgos de violencia y delincuencia entre menores de edad susceptibles de ser cooptados por el crimen organizado. En reacciones y proyección política, el comunicado señaló que Burgueño Ruiz se encuentra entre los políticos mejor posicionados para una eventual candidatura al gobierno de Baja California, sin precisar mediciones ni fuentes de ese señalamiento. El gobierno municipal añadió que, en lo que va del año, el alcalde ha recibido respaldo de Sheinbaum Pardo en dos ocasiones, y mencionó que el 30 de enero acompañó a la Presidenta en la inauguración del segundo tramo del Viaducto Elevado y de la Universidad Rosario Castellanos en Tijuana.

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