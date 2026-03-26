Carretonero es detenido por caso de maltrato animal en Monterrey, Nuevo León

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México
/ 26 marzo 2026
    Carretonero es detenido por caso de maltrato animal en Monterrey, Nuevo León
    Un hombre fue detenido por policías municipales cuando maltrataba a un caballo que utilizaban como modo de tracción de un carretón, en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA
    Carretonero es detenido por caso de maltrato animal en Monterrey, Nuevo León
    Un hombre fue detenido por policías municipales cuando maltrataba a un caballo que utilizaban como modo de tracción de un carretón, en Monterrey, Nuevo León. CORTESÍA

Uniformados procedieron a la detención del hombre que golpeaba al caballo que llevaba su carretón

MONTERREY, NL.- Un hombre fue detenido por policías municipales cuando maltrataba a un caballo que utilizaban como modo de tracción de un carretón, en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron este jueves en la colonia Puerta de Hierro, en la capital de este estado cuando los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia y se percataron de que el sujeto golpeaba con un chicote al animal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/formalizan-denuncia-contra-caso-de-crueldad-animal-en-la-colonia-teresitas-de-saltillo-CI19661021

El hombre, identificado como José Gerardo C, de 61 años, quien detenido en el cruce de Ruiz Cortines y Alhelí en la referida colonia.

Los policías indicaron que observaron un carretón de color rojo que era jalado por el animal al cual su dueño golpeaba de manera constante.

Los uniformados le mencionaron que esa acción estaba prohibida; sin embargo, José Gerardo tomó una actitud agresiva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/indignacion-por-maltrato-animal-en-ramos-arizpe-rescatan-a-perrita-y-anuncian-proceso-legal-contra-agresor-FO19356366

El sujeto se resistió a la detención por lo que fue sometido y se solicitó la presencia de Bienestar Animal.

Tras su detención se le trasladó a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público por el delito de maltrato animal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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