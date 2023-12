‘Andrés no es corrupto como Loret de Mola’... AMLO defiende a su hijo, ‘Andy’ López Beltrán pide pruebas a Claudio X. González

“Acaba de sacar un reportaje, estos de Claudio X. González, que Andrés tiene un amigo, y ese amigo recibió contratos en Quintana Roo y ¡qué barbaridad! Pues yo fui amigo de muchísima gente que recibe contratos y yo qué tengo que ver; pero entonces, ¿qué tiene que ver mi hijo?”, cuestionó.

En ese sentido, refirió que no han demostrado que Andy, como es conocido, es “socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al Gobierno de Quintana Roo que le den el contrato o él recomendó (a la empresa)”.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura AMLO: militares de EU armados en México no afectan la soberanía

Así, el mandatario federal pidió -en tono irónico- que den a conocer “la grabación” en donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato.

“Es nada más porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato, ¡pues no!, no somos corruptos, mi hijo Andrés no es como Loret de Mola”, criticó el jefe del Ejecutivo.

¿DE QUÉ SEÑALAN A ANDY, HIJO DE AMLO?

Según un reportaje de Latinus, en 2022 la empresa Romedic, del amigo de Andy (Jorge Amílcar Olán Aparicio), recibió un contrato de la administración morenista en Quintana Roo para surtir medicamentos y material de curación.

El medio refiere que la asignación de este contrato habría sido parte de una negociación entre Amílcar y funcionarios del gobierno de la morenista Mara Lezama para recibir 500 millones de pesos en 2023, de acuerdo con un audio en poder de Latinus.

LA REACCIÓN DEL PAN Y XÓCHITL GÁLVEZ

Tras darse a conocer el reportaje, la precandidata del Frente Amplio Por México (FAM), Xóchitl Gálvez, junto con el Partido Acción Nacional (PAN), solicitaron con urgencia una investigación sobre el presunto esquema de empresas utilizado por los amigos de Andrés López Beltrán.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, y sin hacer mención directa del hijo de López Obrador, Gálvez se pronunció al respecto.

TE PUEDE INTERESAR: Corridas de Toros en México... AMLO propone consulta para decidir sobre el regreso de la ‘Fiesta Brava’ al país

“¡No tienen llenadera! Se debe investigar la red de contratos de distribución de medicamentos del hijo del Presidente y sus cuates. La denuncia es muy grave”, escribió.

Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados condenó los supuestos actos de corrupción y exigió a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los órganos internos de control que inicien investigaciones y, de ser necesario, apliquen sanciones.