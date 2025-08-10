Las noticias más importantes del fin de semana

/ 10 agosto 2025
    Las noticias más importantes del fin de semana, 9 y 10 agosto 2025 FOTO: VANGUARDIA

Lo más relevante del fin de semana, del 9 al 10 de agosto, bajo la cobertura de VANGUARDIA

MÉXICO

Ante amenaza de Trump: soberanía, la ‘línea roja’ que tiene Claudia Sheinbaum: La posibilidad que fuerzas armadas de EU ingresen al país pone al extremo la relación de la Unión Americana con Palacio Nacional

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado: La SRE reafirmó que la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico se mantendrá bajo respeto a la soberanía, rechazando la presencia de militares

MUNDO

Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro: Los Estados Unidos denunciaron al presidente de Venezuela por obrar en colaboración con el crimen organizado

EU defiende derecho de Israel ante plan para ocupar todo Gaza: Acusan a otros países del Consejo de Seguridad de propagar mentiras sobre Israel en relación a que esté ocurriendo un genocidio en Gaza

COAHUILA

Sí hay desabasto de vacuna contra la tuberculosis; acepta la Secretaría de Salud de Coahuila: El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó sobre la escasez a nivel nacional de la vacuna BCG contra la tuberculosis; se espera normalizar el abasto antes de que termine el año

Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros: Urbanista señala que la zona en que confluyen las vialidades Francisco Coss, Presidente Cárdenas e Isidro López es estratégica para proyecto ferroviario de pasajeros

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

Saltillo vive una fiesta deportiva con el Urban Trail 5K 2025 desde el ‘corazón’ de la ciudad: Casi mil corredores enfrentaron un recorrido vibrante y desafiante por el centro histórico de la capital coahuilense

Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB: La Temporada del 55 Aniversario combinó momentos de gloria y frustración para la Nave Verde por derrotas clave que los dejaron fuera de la Postemporada

¡Triunfando desde Coahuila! ‘El Desaire’ logra 6 nominaciones en el Festival Love and Hope de Barcelona: La cinta dirigida por Gabriel Ramos tendrá su estreno en el certamen el próximo 1 de octubre

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

Pensión Mujeres Bienestar 2025... ¿Qué apellidos se registran del 11 al 16 de agosto? (Calendario Oficial): La acción social en un principio estuvo enfocada a mujeres de 63 y 64 años, pero a partir del 2025 se ampliará

¿Cuánto te deben de dar de finiquito por despido y qué pasa si renuncias? Esto dice la Ley Federal del Trabajo: Ya sea renuncia o despido, es importante que los trabajadores de México conozcan sus derechoso laborales

¡Otro cambio! EU hará entrevista a menores de edad y adultos mayores para trámite de visa: Fue a través de un comunicado que la Embajada informó reforzar “la revisión presencial y los controles de seguridad en el proceso de visado”

