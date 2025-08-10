Las noticias más importantes del fin de semana

MÉXICO

➔ Ante amenaza de Trump: soberanía, la ‘línea roja’ que tiene Claudia Sheinbaum: La posibilidad que fuerzas armadas de EU ingresen al país pone al extremo la relación de la Unión Americana con Palacio Nacional

➔ México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado: La SRE reafirmó que la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico se mantendrá bajo respeto a la soberanía, rechazando la presencia de militares

MUNDO

➔ Estados Unidos incrementa la recompensa a 50 millones por información para capturar Nicolás Maduro: Los Estados Unidos denunciaron al presidente de Venezuela por obrar en colaboración con el crimen organizado

➔ EU defiende derecho de Israel ante plan para ocupar todo Gaza: Acusan a otros países del Consejo de Seguridad de propagar mentiras sobre Israel en relación a que esté ocurriendo un genocidio en Gaza

COAHUILA

➔ Sí hay desabasto de vacuna contra la tuberculosis; acepta la Secretaría de Salud de Coahuila: El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó sobre la escasez a nivel nacional de la vacuna BCG contra la tuberculosis; se espera normalizar el abasto antes de que termine el año

➔ Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros: Urbanista señala que la zona en que confluyen las vialidades Francisco Coss, Presidente Cárdenas e Isidro López es estratégica para proyecto ferroviario de pasajeros

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Saltillo vive una fiesta deportiva con el Urban Trail 5K 2025 desde el ‘corazón’ de la ciudad: Casi mil corredores enfrentaron un recorrido vibrante y desafiante por el centro histórico de la capital coahuilense

➔ Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB: La Temporada del 55 Aniversario combinó momentos de gloria y frustración para la Nave Verde por derrotas clave que los dejaron fuera de la Postemporada

➔ ¡Triunfando desde Coahuila! ‘El Desaire’ logra 6 nominaciones en el Festival Love and Hope de Barcelona: La cinta dirigida por Gabriel Ramos tendrá su estreno en el certamen el próximo 1 de octubre

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

➔ Pensión Mujeres Bienestar 2025... ¿Qué apellidos se registran del 11 al 16 de agosto? (Calendario Oficial): La acción social en un principio estuvo enfocada a mujeres de 63 y 64 años, pero a partir del 2025 se ampliará

➔ ¿Cuánto te deben de dar de finiquito por despido y qué pasa si renuncias? Esto dice la Ley Federal del Trabajo: Ya sea renuncia o despido, es importante que los trabajadores de México conozcan sus derechoso laborales

➔ ¡Otro cambio! EU hará entrevista a menores de edad y adultos mayores para trámite de visa: Fue a través de un comunicado que la Embajada informó reforzar “la revisión presencial y los controles de seguridad en el proceso de visado”