Tras inundación, Aeropuerto Internacional Benito Juárez suspenderá actividad por el momento

México
/ 10 agosto 2025
    Tras inundación, Aeropuerto Internacional Benito Juárez suspenderá actividad por el momento
    Reportan inundación en el AICM, tras fuertes lluvias, el 10 de agosto FOTO: VANGUARDIA

¿Por cuánto tiempo suspenderán las actividades en el AICM por las lluvias e inundaciones?

En la noche del 10 de agosto, desde sus cuentas oficiales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que a causa de las constantes lluvias de la tarde, suspenderán operaciones por tres horas.

Además de haberse inundado las instalaciones, el AICM informó que la poca visibilidad en cielo por las nubes.

Se reportaron inundaciones, específicamente, en el interior de la Terminal 2 AICM.

TE PUEDE INTERESAR: Prepárese... Tormenta Ivo se aleja de México, mientras lluvias prevalecen en gran parte del país

La amplia cantidad de agua en las proximidades del AICM y el clima de la CDMX, presuntamente, afectará a las operaciones del aeropuerto; principalmente en los aterrizajes y despegues.

Temas


Aeropuerto
Inundación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


AICM

