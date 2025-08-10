Capturan a presunto responsable del asesinato de Ernesto Cuitláhuac, Tamaulipas

El 4 de agosto, el delegado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, fue interceptado en su vehículo y ejecutado

El 10 de agosto se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) procesó al presunto responsable del homicidio del delegado, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

El detenido fue identificado como Jareth Roberto ‘H’; autoridades informaron que ya había sido aprendido por portación de armas de fuego, narcóticos y municiones.

Fue señalado como integrante de una célula delictiva, conocida como Los Metros; grupo presuntamente asociado con el Cártel del Golfo

El presunto responsable fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, dentro de un centro de rehabilitación. La captura ocurrió gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas.

Jareth Roberto ‘H’ fue puesto a disposición del juez, quien dictó, de manera cautelar, prisión preventiva justificada. Fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social 1 “Altiplano”.

Se fijaron cuatro meses de investigación complementaria.

