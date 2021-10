‘Aparición de Lozoya denota impunidad’

CDMX.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que las imágenes que circulan en redes sociales en las que se observó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cenando en un restaurante de la Ciudad de México, a pesar de estar sujeto a un proceso judicial, “mandan un mensaje de impunidad”.

“Sobre las imágenes y los comentarios que he visto en redes sociales, y coincido en que mandan un mensaje de impunidad que no debe ser”, declaró en entrevista a medios previo al inicio de la sesión en la Cámara de Diputados de ayer.

El diputado consideró que el tema de la impunidad “ha lastimado mucho a la sociedad”, por lo que a pesar de ser testigo protegido, Lozoya no debería estarse paseando por la capital del país.

“Yo creo que esos mensajes no ayudan a que se entienda socialmente que alguien que presuntamente cometió un delito esté en esas condiciones, y eso conlleva a que se generen ideas de posible impunidad, evidentemente son imágenes que no ayudan”.

Emilio Lozoya, enfrenta un proceso judicial por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa derivado del Caso Odebrecht. Un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) lo mantiene en libertad.

A pregunta expresa sobre si debería analizarse la figura de testigo protegido que el gobierno le otorgó a Lozoya, Gutiérrez Luna sostuvo que se trata de un tema eminentemente judicial.