‘Aplicó la ley’, dice magistrado tras condena a menores por feminicidio; caso reabre debate nacional

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/ 9 abril 2026
    ‘Aplicó la ley’, dice magistrado tras condena a menores por feminicidio; caso reabre debate nacional
    La sentencia, dictada el 6 de marzo de 2026, estableció una pena de 2 años y 10 meses de internamiento para una de las responsables. ESPECIAL

La sentencia y el monto de reparación del daño encendieron críticas y reactivaron la discusión sobre posibles cambios al sistema penal juvenil

HERMOSILLO, SON.- “El juez se limitó a aplicar la ley”, afirmó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael Acuña Griego, al explicar la sentencia dictada contra dos menores responsables del feminicidio de Leyla Monserrat Lares Becerra, ocurrido en 2025 en Sonoyta.

Acuña Griego señaló que, conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las imputadas pertenecen al grupo etario de 14 a 16 años, lo que legalmente impide imponer penas mayores a tres años de internamiento. “Por disposición expresa de la ley, no se les puede imponer una pena mayor”, sostuvo.

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El magistrado explicó que la resolución derivó de un procedimiento abreviado, en el que participaron el Ministerio Público, las imputadas y la representación de la víctima, quienes acordaron la sanción sometida a consideración del juez. “El juez simplemente sancionó ese acuerdo conforme a derecho”, precisó.

Agregó que las menores no pueden ser juzgadas como adultas bajo el marco jurídico vigente en México y afirmó que cualquier inconformidad con este tipo de resoluciones debe canalizarse mediante reformas legislativas. “Mientras la ley sea la que tenemos, debe aplicarse en sus términos en todo el país”, dijo.

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La sentencia, dictada el 6 de marzo de 2026, estableció una pena de 2 años y 10 meses de internamiento para una de las responsables, mientras que la otra recibió 11 meses de libertad asistida. Además, se fijó una reparación del daño de 5 mil 677 pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025, cuando Leyla, de 15 años, fue engañada por dos amigas de 13 y 15 años para acudir a un domicilio en el ejido El Desierto, en Sonoyta, municipio General Plutarco Elías Calles.

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En ese lugar, la adolescente fue asfixiada con un trozo de tela mientras las agresoras grababan el acto y, posteriormente, su cuerpo fue enterrado en el patio del inmueble. El caso se esclareció tras la difusión anónima de un video que documentaba los hechos, lo que permitió identificar y detener a las responsables.

La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra Valencia, cuestionó públicamente la sentencia y exigió justicia al considerar que no corresponde a la gravedad del delito. “A mi niña la sacaron de mi casa con engaños, actuaron con premeditación, alevosía y ventaja y después del crimen fueron solapadas por sus madres. También son responsables”, declaró. “A mi hija la asesinaron con crueldad... y aun así aquí no pasa nada. La justicia llega tarde, débil o simplemente no llega”, añadió.

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