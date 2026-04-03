Apoyo universal en primarias públicas desde agosto de 2026, anuncia Sheinbaum; refuerzan becas y planes

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/ 3 abril 2026
    Apoyo universal en primarias públicas desde agosto de 2026, anuncia Sheinbaum; refuerzan becas y planes
    El Gobierno federal ampliará los apoyos escolares con un nuevo beneficio para primaria pública, con el que busca aliviar el gasto de regreso a clases y reforzar la educación pública. ESPECIAL
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La Presidenta enmarcó el anuncio en el sistema de becas vigentes y en una estrategia para jóvenes

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a partir de agosto de 2026 todas y todos los estudiantes de primaria pública en el país recibirán un apoyo económico destinado a la compra de útiles y uniformes escolares.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la mandataria federal señaló que este respaldo forma parte de la política de fortalecimiento a la educación pública y de apoyo directo a la economía de las familias mexicanas.

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Sheinbaum detalló que actualmente todos los estudiantes de educación media superior en escuelas públicas reciben la beca Benito Juárez, además de que 425 mil universitarios son beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Añadió que la totalidad de estudiantes de secundaria pública cuenta con la beca Rita Cetina, como parte del esquema de apoyos a la permanencia escolar.

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“Las becas apoyan la economía familiar, reconocen el estudio como un derecho esencial y fortalecen la educación pública”, expresó la Presidenta al referirse al alcance de estos programas.

En materia educativa, recordó que a finales de febrero presentó la estrategia integral Jóvenes Transformando México, con la que se estima, este año, alejar de la violencia a 350 mil jóvenes, particularmente de entre 15 y 17 años.

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De acuerdo con lo expuesto, la estrategia considera acciones como la creación de 100 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, 100 Centros Comunitarios “México imparable” y la incorporación de 100 mil jóvenes a “Boxeando por la paz”.

La mandataria también anunció que la Beca de apoyo en transporte Gertrudis Bocanegra se ampliará para llegar a un millón de estudiantes de Educación Superior, como parte de las medidas de apoyo a la continuidad escolar.

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