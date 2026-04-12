Senado acuerda facultad para expedir Ley General sobre feminicidio; PRI pide homologar delito y penas

CDMX.- La senadora Mely Romero Celis reconoció a las fuerzas políticas del Senado por alcanzar un acuerdo unánime para dotar al Congreso de la facultad de expedir una Ley General en materia de feminicidio, con el objetivo de establecer criterios comunes en el país. La legisladora del PRI sostuvo que el contenido de esa norma deberá definir con claridad procesos y protocolos de prevención, así como mecanismos de atención a familiares de víctimas. También planteó que la ley contemple sanciones para funcionarios judiciales que, afirmó, simulan investigaciones para evitar impactar las cifras en sus entidades.

Romero Celis señaló que una ley para combatir el feminicidio debe incluir presupuesto suficiente y acciones de capacitación para que los servidores públicos identifiquen adecuadamente estos casos y actúen con sensibilidad hacia las familias. “Necesitamos homologar el delito de feminicidio en todo el país, porque si se sigue clasificando de diferente manera en cada estado, nunca vamos a poder combatir realmente este delito que acaba con la vida de las mujeres”, expresó. Recordó que el feminicidio es un delito grave y consideró que el acuerdo alcanzado en el Senado representa un primer paso, aunque subrayó que aún falta avanzar en el diseño y alcance de la legislación. “Legislar con responsabilidad implica mirar de frente la realidad por desgarradora que sea”, dijo.

La senadora afirmó que existe disparidad en las penas entre entidades y apuntó que en algunos estados la sanción puede ser de 20 años y en otros de hasta 70, lo que calificó como una desigualdad normativa que contribuye a la impunidad. En su exposición, mencionó que organismos internacionales, como la ONU y la Cepal, han señalado que el feminicidio tiene un carácter estructural y citó que en América Latina al menos 11 mujeres son asesinadas cada día. En el caso de México, añadió, siete de cada 10 sufren violencia.

También sostuvo que el feminicidio en el país se distingue por la brutalidad y describió un patrón de sometimiento, al señalar que, a diferencia de homicidios de hombres donde predominan armas de fuego, en feminicidios se reportan modalidades como estrangulamiento, quemaduras y ataques con objetos o armas punzocortantes. Al cierre, advirtió que no se debe ignorar lo que consideró un vínculo con la impunidad asociada a desapariciones y citó señalamientos del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU. “Debemos entender que desaparición y feminicidio son muchas veces parte de la misma cadena de impunidad”, concluyó.

Publicidad

Temas

Feminicidios

Localizaciones

CDMX

Organizaciones

PRI

