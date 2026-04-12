Sheinbaum anuncia 540 mdd y 15 polos para atraer inversión y empleo regional

CDMX.- El Gobierno de México puso en marcha el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) como parte de una estrategia nacional para detonar el crecimiento regional y atraer inversiones bajo el llamado Plan México. Durante el acto inaugural, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este primer polo —de un total de 15 previstos— contempla una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares en una extensión de 53 hectáreas, con la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.

“Esto es parte de lo que llamamos el Plan México. ¿Qué es el Plan México? Más producción en el país y mayor bienestar para la gente, en pocas palabras”, señaló la mandataria, al explicar que el objetivo es sustituir importaciones mediante el impulso a la producción nacional y el fortalecimiento de la marca Hecho en México. Sheinbaum afirmó que el modelo no se limita a la atracción de capital y que está sustentado en los principios de la llamada Cuarta Transformación, con énfasis en la prosperidad compartida. “Lo que queremos es que el Estado, el recurso público, se invierta en la gente”, puntualizó.

Detalló que los PODECOBI se conciben como espacios integrales con servicios básicos, entre ellos vivienda para trabajadores, escuelas, agua y transporte, además de incentivos especiales para atraer nuevas inversiones. En su mensaje, la Presidenta agradeció la participación de empresas en el proyecto y sostuvo que se trata de un esquema orientado a combinar bienestar social con crecimiento económico sustentable.

También afirmó que, pese al entorno internacional complejo, México mantiene indicadores positivos, como estabilidad del peso, incremento en ventas de vehículos ligeros, aumento cercano al 10% en el turismo internacional durante el primer bimestre del año, así como mayores niveles de Inversión Extranjera Directa y una inflación controlada. “Yo me siento muy confiada, muy optimista para el 2026”, dijo. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, aseguró que la inversión destinada al polo en Huamantla responde a la visión estratégica del gobierno federal y sostuvo que la construcción en tiempo récord permitirá acelerar la implementación de proyectos similares en otras entidades. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que el proyecto posiciona a la entidad como destino estratégico para la inversión y destacó la coordinación institucional como parte del objetivo de generar bienestar.

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