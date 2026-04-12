PAN acusa fracaso de política energética y pide transparencia total sobre finanzas y operación de Pemex

CDMX.- El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que Petróleos Mexicanos (Pemex) llegó a este abril de 2026 con “contradicciones evidentes” y sostuvo que la política energética del gobierno federal “es un fracaso”, al señalar incrementos en precios internacionales, mayor endeudamiento y accidentes medioambientales y operativos. En un comunicado, el partido afirmó que la reforma a Pemex aprobada por Morena entre 2024 y 2025, “siguiendo criterios políticos en vez de técnicos”, incrementó la dependencia de la empresa respecto de decisiones del Ejecutivo, redujo su autonomía y elevó sus pasivos, al sostener que cerró 2025 con una deuda de hasta 85.2 mil millones de dólares, vencimientos de hasta 13.4 mil millones de dólares para 2026 y adeudos con proveedores por 24.18 mil millones de dólares.

Acción Nacional añadió que la producción “lejos de crecer” cayó en 2025 a mil 635 millones de barriles diarios, frente a los mil 759 millones de barriles diarios de 2024. También apuntó que, en refinación, la capacidad apenas alcanzó 51.2%.

El PAN sostuvo que el incremento en los precios internacionales de los energéticos ha rebasado al gobierno y criticó una declaración atribuida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre optar por gasolina Magna si no alcanza para Premium, al argumentar que existen vehículos que requieren un tipo específico de combustible para operar.

En ese mismo planteamiento, el partido aseguró que el aumento en costos de movilidad y transporte de mercancías se traslada a consumidores, y afirmó que la promesa de que la gasolina costaría 10 pesos por litro “cada vez es más lejana”, con afectaciones al bolsillo de las familias y negocios. Acción Nacional también señaló que los accidentes medioambientales y operativos “parecen ser una constante” y afirmó que han costado vidas humanas y puesto otras en riesgo. En referencia a derrames de hidrocarburos en el Golfo, acusó que la situación se traduce en impactos ambientales y económicos.

El PAN acusó que la refinería Olmeca, en Dos Bocas, ha costado más de lo prometido, produce menos de lo esperado y ha aportado poco a la autosuficiencia energética, al señalar que se reavivó el debate sobre el “fracking”, pese a que fue prohibido por la administración anterior. Al cerrar, el partido planteó que la política energética “ha fracasado en sus propios términos” y propuso una ruta basada en “evidencia”, con apertura regulada a la inversión, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional. También llamó al gobierno federal a transparentar la situación financiera y operativa de Pemex, revisar la política energética con criterios técnicos, desarrollar una estrategia ambiental de largo plazo y establecer un plan realista para reducir la deuda.

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