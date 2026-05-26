Ariadna Montiel asume el control del territorio en Morena y anuncia relevo de “Andy” López

El panorama interno del partido oficialista vive un ajuste de piezas fundamental para la continuidad de su estructura. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció cambios sustanciales en la operación interna del movimiento tras confirmarse la salida de Andrés Manuel López Beltrán, conocido políticamente como “Andy”, de la influyente Secretaría de Organización. Esta transición no representa un simple trámite administrativo, sino una reconfiguración de fuerzas y dinámicas de trabajo en la cúpula del partido, especialmente en el área encargada de movilizar las bases a nivel nacional y dar continuidad al proyecto general.

Ariadna Montiel al frente del territorio profundo Lejos de delegar la operación inmediata tras esta baja, Montiel Reyes ha tomado una decisión contundente: ella misma se encargará de las funciones operativas de la Secretaría de Organización en lo que se define una designación definitiva. Con esto, la dirigencia nacional busca mandar un mensaje de estabilidad y compromiso directo con la militancia. La líder partidista enfatizó que el trabajo de campo será la prioridad absoluta bajo su mando. Expresó que la labor principal debe centrarse en el territorio y cerca de la gente, definiéndolo como el espacio operativo que mejor conoce y donde sabe dar resultados históricos. Con esta postura, se busca que la presidencia del partido mantenga el dinamismo directo con las bases, poniendo el ejemplo a toda la estructura nacional.

El proceso institucional y la nueva propuesta A pesar de asumir las riendas operativas de manera inmediata, el proceso se conducirá bajo los canales institucionales que marcan los estatutos internos. Ariadna Montiel confirmó que ya cuenta con una propuesta formal para ocupar el puesto de encargado. Dicha alternativa será sometida a consulta primeramente ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). El plan trazado contempla que un compañero que actualmente ya forma parte del Comité sea nombrado de forma provisional. Posteriormente, esta decisión se elevará a la consideración y validación del Consejo Nacional del partido en su próxima sesión ordinaria, garantizando así la legalidad del nombramiento oficial que guiará las próximas etapas. El balance de la gestión saliente y el récord de afiliación Durante la conferencia de prensa, Montiel externó un reconocimiento público a la labor desempeñada por López Beltrán a lo largo de casi año y medio al frente de la organización interna. Bajo la gestión del hijo del expresidente, el partido experimentó un crecimiento exponencial en sus padrones oficiales.

El balance destaca metas históricas de afiliación, logrando sumar a más de 10 millones de mexicanas y mexicanos al proyecto político. Con este incremento, el padrón oficial del movimiento superó la cifra de los 12 millones de afiliados. Montiel calificó esta hazaña como una tarea sumamente compleja si se considera que los esfuerzos de registro comenzaron desde 2010 cuando operaban bajo el esquema de asociación civil. Finalmente, la dirigente extendió sus mejores deseos a López Beltrán en los nuevos proyectos personales y políticos que decida emprender.

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