Ariadna Montiel asume el control del territorio en Morena y anuncia relevo de “Andy” López

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    Ariadna Montiel asume el control del territorio en Morena y anuncia relevo de “Andy” López
    Ariadna Montiel asume temporalmente el liderazgo territorial mientras se formaliza el nuevo encargado ante el Consejo Nacional, consolidando el enfoque operativo de cara al futuro. FOTO: CUARTOSCURO

La salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización marca una nueva etapa en Morena.

El panorama interno del partido oficialista vive un ajuste de piezas fundamental para la continuidad de su estructura. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció cambios sustanciales en la operación interna del movimiento tras confirmarse la salida de Andrés Manuel López Beltrán, conocido políticamente como “Andy”, de la influyente Secretaría de Organización.

Esta transición no representa un simple trámite administrativo, sino una reconfiguración de fuerzas y dinámicas de trabajo en la cúpula del partido, especialmente en el área encargada de movilizar las bases a nivel nacional y dar continuidad al proyecto general.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-andy-lopez-beltran-ha-hecho-muy-buen-trabajo-en-morena-GO20951315

Ariadna Montiel al frente del territorio profundo

Lejos de delegar la operación inmediata tras esta baja, Montiel Reyes ha tomado una decisión contundente: ella misma se encargará de las funciones operativas de la Secretaría de Organización en lo que se define una designación definitiva. Con esto, la dirigencia nacional busca mandar un mensaje de estabilidad y compromiso directo con la militancia.

La líder partidista enfatizó que el trabajo de campo será la prioridad absoluta bajo su mando. Expresó que la labor principal debe centrarse en el territorio y cerca de la gente, definiéndolo como el espacio operativo que mejor conoce y donde sabe dar resultados históricos. Con esta postura, se busca que la presidencia del partido mantenga el dinamismo directo con las bases, poniendo el ejemplo a toda la estructura nacional.

$!El panorama interno del partido oficialista vive un ajuste de piezas fundamental para la continuidad de su estructura.
El panorama interno del partido oficialista vive un ajuste de piezas fundamental para la continuidad de su estructura. FOTO: CUARTOSCURO

El proceso institucional y la nueva propuesta

A pesar de asumir las riendas operativas de manera inmediata, el proceso se conducirá bajo los canales institucionales que marcan los estatutos internos. Ariadna Montiel confirmó que ya cuenta con una propuesta formal para ocupar el puesto de encargado. Dicha alternativa será sometida a consulta primeramente ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El plan trazado contempla que un compañero que actualmente ya forma parte del Comité sea nombrado de forma provisional. Posteriormente, esta decisión se elevará a la consideración y validación del Consejo Nacional del partido en su próxima sesión ordinaria, garantizando así la legalidad del nombramiento oficial que guiará las próximas etapas.

El balance de la gestión saliente y el récord de afiliación

Durante la conferencia de prensa, Montiel externó un reconocimiento público a la labor desempeñada por López Beltrán a lo largo de casi año y medio al frente de la organización interna. Bajo la gestión del hijo del expresidente, el partido experimentó un crecimiento exponencial en sus padrones oficiales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/loret-de-mola-andy-lopez-el-junior-fracasado-busca-fuero-con-diputacion-federal-GP20943603

El balance destaca metas históricas de afiliación, logrando sumar a más de 10 millones de mexicanas y mexicanos al proyecto político. Con este incremento, el padrón oficial del movimiento superó la cifra de los 12 millones de afiliados.

Montiel calificó esta hazaña como una tarea sumamente compleja si se considera que los esfuerzos de registro comenzaron desde 2010 cuando operaban bajo el esquema de asociación civil. Finalmente, la dirigente extendió sus mejores deseos a López Beltrán en los nuevos proyectos personales y políticos que decida emprender.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Política
Partidos políticos

Personajes


Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


Morena

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum presentó iniciativa para mover la elección del poder judicial del 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como a nivel local.

Aprueban reforma al Poder Judicial para aplazar elección de jueces

Citan como imputada a Maru Campos por el presunto secuestro de Javier Corral

FGR cita por segunda vez a Maru Campos
Morena presenta imputaciones en contra de Maru Campos

Legisladores de Morena buscan imputar juicio político en contra de Maru Campos
La iniciativa enviada y recibida el lunes, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de Tamaulipas.

Plantea Tamaulipas adelantar Ley contra nepotismo

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázares acudió al citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la investigación por Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Senador Enrique Inzunza acude a comparecer en la FGR de Sinaloa
El UAW criticó la enorme disparidad en la producción, señalando que mientras EE. UU. fabrica 61 autos por cada 100 que vende, México produce 249 vehículos por cada 100 vendidos en su territorio.

Pide sindicato que EU se retire del T-MEC si no hay cambios en el sector automotriz
La nueva acusación contra el expresidente venezolano se formula, tras las dudas en torno a la viabilidad de los cargos presentados al ser detenido en enero por las fuerzas estadounidenses.

EU abre en Miami una segunda pesquisa criminal contra Maduro
La línea 1 con estación terminal Exposición puede ser una opción que conduce de forma directa a las puertas del estadio.

Monterrey recibe el Mundial con un estadio de vanguardia, calor abrasador y carne asada