Arranca el año con cinco asesinatos en Sinaloa; dos víctimas eran tío y sobrino

Noticias
/ 1 enero 2026
    Arranca el año con cinco asesinatos en Sinaloa; dos víctimas eran tío y sobrino
    Reportan escenas de persecución, ataques directos y hallazgos que activaron movilizaciones de policías y peritos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Asesinatos

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Sspc

Los primeros reportes del año reflejaron una jornada marcada por hechos violentos en distintos municipios

CULIACÁN, SIN.- La violencia continuó en Sinaloa durante las primeras horas del nuevo año, con el reporte de cinco personas asesinadas, todas del sexo masculino, en hechos registrados en Navolato, Mazatlán y Culiacán, informaron autoridades y reportes locales.

El primer caso se registró cerca del campo agrícola de Balbuena, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, donde fue localizado el cuerpo de un hombre atado de pies y manos, con huellas de golpes e impactos de bala, abandonado a un costado de la carretera Benito Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a ‘El Sagitario’ en operativo federal en Culiacán; lo trasladan a CDMX

Elementos de la Policía Municipal de Navolato fueron los primeros en arribar al sitio y confirmaron que la víctima, de complexión robusta, no portaba identificación, por lo que se dio aviso a personal ministerial para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias.

En un segundo hecho, ocurrido en Mazatlán, hombres armados persiguieron a balazos a los ocupantes de un vehículo Kia por la calle Ballestas, en el fraccionamiento Urbi Villa. Durante la persecución, el conductor perdió el control, impactó una motocicleta estacionada y, posteriormente, los ocupantes fueron alcanzados y asesinados.

TE PUEDE INTERESAR: Comando irrumpe desde Jalisco y ataca a policías en Tocumbo; uno murió y otro está grave

Autoridades informaron que en el lugar fueron localizados los cuerpos de dos hombres, quienes ya no presentaban signos vitales; tras el reporte, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento de la escena y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

En la capital del estado, en la sindicatura de Aguaruto, se reportó otro ataque armado sobre la calle Emiliano Zapata, donde hombres armados dispararon contra Jesús Adelaido “N”, de 37 años, y su sobrino Tomás “N”, cuando ambos caminaban por la zona.

Los agresores lograron huir y, al arribar cuerpos de auxilio, se determinó que las dos víctimas ya no contaban con signos vitales. Peritos de la Fiscalía estatal realizaron la recolección de evidencias y testimonios para integrar las investigaciones de estos homicidios. Con información de El Universal

Temas


Asesinatos

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


Sspc

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Elementos de Protección Civil realizaron múltiples recorridos y atendieron incendios en distintas colonias de Saltillo durante el cierre de año y el inicio de 2026.

Atienden incendios durante la madrugada de Año Nuevo; vecinos reportan detonaciones de pirotecnia en distintos puntos de Saltillo
Tras la detención, Inzunza Noriega y los otros tres capturados fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México por personal naval.

Capturan a ‘El Sagitario’ en operativo federal en Culiacán; lo trasladan a CDMX
La Fiscalía ha advertido que realizar disparos al aire no es una forma de celebrar, sino una conducta delictiva.

Proyectiles caen en casas y rozan a un bebé en Sonora
Disparos de celebración de Año Nuevo causan heridos en Uruapan, Michoacán

Disparos de celebración de Año Nuevo causan heridos en Uruapan, Michoacán
Confirmaron que el incendio no fue provocado, y se cree que fue resultado de un accidente.

Mueren cerca de 40 personas y 100 heridos en un incendio en un bar de la estación de esquí en Suiza
La fiscal general de Nueva York, Letitia James (izquierda), toma juramento al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (centro), para el cargo, ante la presencia de su esposa, Rama Duwaji.

Mamdani promete una ‘nueva era’ para Nueva York y servir tanto a votantes como críticos
Despedida. El elenco de Stranger Things se despide de una de las series más exitosas de Netflix, tras casi una década marcando a toda una generación.

Entre lágrimas y críticas: así se vivió el final de ‘Stranger Things’
Durante los primeros meses del año se aplican estímulos fiscales.

Coahuila: habilitan portal PagaFácil para el pago del control vehicular 2026