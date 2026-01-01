Arranca el año con cinco asesinatos en Sinaloa; dos víctimas eran tío y sobrino

CULIACÁN, SIN.- La violencia continuó en Sinaloa durante las primeras horas del nuevo año, con el reporte de cinco personas asesinadas, todas del sexo masculino, en hechos registrados en Navolato, Mazatlán y Culiacán, informaron autoridades y reportes locales.

El primer caso se registró cerca del campo agrícola de Balbuena, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, donde fue localizado el cuerpo de un hombre atado de pies y manos, con huellas de golpes e impactos de bala, abandonado a un costado de la carretera Benito Juárez.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan a ‘El Sagitario’ en operativo federal en Culiacán; lo trasladan a CDMX

Elementos de la Policía Municipal de Navolato fueron los primeros en arribar al sitio y confirmaron que la víctima, de complexión robusta, no portaba identificación, por lo que se dio aviso a personal ministerial para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias.

En un segundo hecho, ocurrido en Mazatlán, hombres armados persiguieron a balazos a los ocupantes de un vehículo Kia por la calle Ballestas, en el fraccionamiento Urbi Villa. Durante la persecución, el conductor perdió el control, impactó una motocicleta estacionada y, posteriormente, los ocupantes fueron alcanzados y asesinados.

TE PUEDE INTERESAR: Comando irrumpe desde Jalisco y ataca a policías en Tocumbo; uno murió y otro está grave

Autoridades informaron que en el lugar fueron localizados los cuerpos de dos hombres, quienes ya no presentaban signos vitales; tras el reporte, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento de la escena y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

En la capital del estado, en la sindicatura de Aguaruto, se reportó otro ataque armado sobre la calle Emiliano Zapata, donde hombres armados dispararon contra Jesús Adelaido “N”, de 37 años, y su sobrino Tomás “N”, cuando ambos caminaban por la zona.

Los agresores lograron huir y, al arribar cuerpos de auxilio, se determinó que las dos víctimas ya no contaban con signos vitales. Peritos de la Fiscalía estatal realizaron la recolección de evidencias y testimonios para integrar las investigaciones de estos homicidios. Con información de El Universal