Comando irrumpe desde Jalisco y ataca a policías en Tocumbo; uno murió y otro está grave

/ 1 enero 2026
    Comando irrumpe desde Jalisco y ataca a policías en Tocumbo; uno murió y otro está grave
    Los agentes municipales repelieron la agresión, pero dos de ellos quedaron con heridas de gravedad. /FOTO: ESPECIAL

El primer día del año abrió con la presión de grupos armados en zonas limítrofes y la urgencia de reforzar coordinación regional sin dejar vacíos de vigilancia

GUADALAJARA, JAL.- Un elemento de la Policía Municipal de Tocumbo murió y otro más resultó lesionado tras un ataque armado registrado durante los primeros minutos de este jueves 1 de enero, en ese municipio de Michoacán, informaron autoridades locales de seguridad.

De acuerdo con los reportes, un grupo de alrededor de 20 hombres fuertemente armados irrumpió en la cabecera municipal —procedente del estado de Jalisco— y abrió fuego contra los oficiales que se encontraban en un punto de vigilancia ubicado en la periferia de la localidad.

Los agentes municipales repelieron la agresión, pero dos de ellos quedaron con heridas de gravedad, por lo que se activaron llamados de auxilio para reforzar el área y atender a las víctimas.

Al sitio arribaron elementos de corporaciones de municipios cercanos, como Tingüindín y Cotija, quienes apoyaron en el resguardo del perímetro y en la atención inmediata a los policías lesionados.

Los dos uniformados fueron trasladados a un hospital del municipio vecino de Los Reyes; sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos mientras recibía atención médica. El otro permanece hospitalizado y se reporta grave.

Autoridades señalaron que el comando viajaba en al menos cuatro camionetas y que habría sido identificado como una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en esa franja de Michoacán colindante con Jalisco, aunque no se informó de detenidos tras el ataque.

Pese a la movilización desplegada por corporaciones de distintos municipios de la región, los agresores lograron huir, por lo que se mantuvieron recorridos y operativos de búsqueda en la zona. Con información de El Universal

Temas


Narcoviolencia

Localizaciones


Jalisco

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

