Arranca operativo para proteger a paisanos en Tamaulipas durante el regreso por fin de año

REYNOSA, TAMPS.- Tras el arranque del Operativo Invierno Seguro Héroes Paisanos 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Carlos Arturo Pancardo Escudero, aseguró que la presencia permanente de la Guardia Estatal garantiza seguridad a los connacionales que transitan por las carreteras de la entidad.

El funcionario estatal manifestó que los operativos tienen como objetivo brindar protección en tramos carreteros y apoyo ante fallas mecánicas, durante el incremento del flujo vehicular derivado de la temporada decembrina.

“Que tengan confianza los paisanos que están cuidadas las carreteras de aquí del estado”, expresó Pancardo Escudero, al referirse a quienes regresan a México para reunirse con sus familias durante las festividades.

El secretario explicó que la instrucción al personal de la Guardia Estatal ha sido mantener su vocación de servicio, priorizar en todo momento el respeto a los derechos humanos y reforzar los recorridos de seguridad y vigilancia en los principales ejes carreteros.

Asimismo, subrayó que se ha fortalecido la coordinación interinstitucional con otras dependencias para garantizar una respuesta más rápida ante cualquier incidente que se presente en las vías de comunicación.

Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año, la SSPT continúa trabajando de forma permanente para recibir a las caravanas de connacionales que retornan al país, principalmente desde Estados Unidos.

Las autoridades estatales indicaron que el operativo busca salvaguardar la integridad de los paisanos durante su ingreso, estadía y tránsito por territorio tamaulipeco, a fin de que su retorno se realice de manera segura. Con información de El Universal