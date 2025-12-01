Aplazan otra vez reforma para empatar revocación de mandato con elecciones de 2027

/ 1 diciembre 2025
    Aplazan otra vez reforma para empatar revocación de mandato con elecciones de 2027
    La nueva postergación del dictamen mantiene en incertidumbre el calendario legislativo de esta reforma. /FOTO: ESPECIAL

Es la segunda suspensión del análisis de una reforma que Morena considera prioritaria y que ha generado críticas de la oposición

CDMX.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso “hasta nuevo aviso” la reunión programada para la tarde de este día, a las 18:00 horas, en la que se discutiría y, en su caso, aprobaría el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional para empatar la revocación de mandato con la elección intermedia de 2027.

Se trata de la segunda ocasión en que se cancela la dictaminación de este proyecto, pese a que fue catalogado como un asunto “prioritario” por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, el pasado 7 de noviembre.

La primera suspensión ocurrió el 10 de noviembre, cuando también se había agendado una reunión de la comisión para avalar el dictamen; sin embargo, el encuentro fue cancelado de última hora sin que se informaran las razones oficiales.

En esa fecha, Monreal sostuvo que para su bancada es prioritario revisar y, en su caso, respaldar tanto la eliminación del fuero como la revocación de mandato. “Para nosotros, que los ciudadanos ejerzan la facultad de control sobre el presidente o la presidenta sí es prioridad”, expresó.

La iniciativa fue presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) el 18 de septiembre, y al día siguiente fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

Desde la oposición, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó que Morena busca que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda hacer campaña en el proceso electoral de 2027, junto con los candidatos de su partido a diputaciones federales, gubernaturas en 17 entidades y juzgados.

“El objetivo es adelantar la revocación de mandato y empatarla con la elección de diputadas y diputados federales. Esto implica que la Presidenta se mete a la boleta de las intermedias en contra de la democracia mexicana”, afirmó Moreira el 7 de noviembre.

Actualmente, la Constitución establece que la revocación de mandato debe realizarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, en una fecha no coincidente con las jornadas electorales federales o locales.

La nueva postergación del dictamen mantiene en incertidumbre el calendario legislativo de esta reforma, en medio del debate político sobre sus implicaciones electorales rumbo a los comicios de 2027. Con información de El Universal

